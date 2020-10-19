Samsun'da narkotik uygulaması: 4 gözaltı

Samsun'da narkotik uygulamasında uyuşturucu madde ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde yaptıkları uygulamalarda ve arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 161 şahıs, 25 araç, 8 iş yeri, 3 park ve 6 metruk binayı kontrol etti. Yapılan aramalarda 1 kilo 8 gram esrar maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 4 adet cerrahi eldiven, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçidi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

2 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak", 2 kişi hakkında da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından yasam işlem başlatıldı.

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