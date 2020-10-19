Samsun'da narkotik uygulaması: 4 gözaltı

Samsun'da narkotik uygulamasında uyuşturucu madde ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde yaptıkları uygulamalarda ve arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 161 şahıs, 25 araç, 8 iş yeri, 3 park ve 6 metruk binayı kontrol etti. Yapılan aramalarda 1 kilo 8 gram esrar maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 4 adet cerrahi eldiven, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçidi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
2 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak", 2 kişi hakkında da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından yasam işlem başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.