Çarşamba’da Muhtarlar Günü kutlandı

Muhtarlar Günü nedeniyle Çarşamba Belediyesi Göl Restoran’da kahvaltı düzenledi.

Kahvaltıya Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Veysel Oduncu, ilçe protokolü ve mahalle muhtarları katıldı.

Kahvaltıda kısa bir konuşma yapan Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Veysel Oduncu muhtarların muhtarlar gününü kutladı. Oduncu’dan son Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım’da konuşma yaparak Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Sizler çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Vatandaşlarımızın ilk talepleri öncelikle sizlere geliyor. Sizler de bunları bizlere intikal ettiriyorsunuz. Sizler vatandaş ve devlet arasındaki köprü vazifesindesiniz. Talep ve isteklerinizi her zaman hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Belirli bir plan dahilinde tüm mahallelerimizde çalışmalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Rutin çalışmalarımız haricinde pandemi döneminde de sizlerle beraber ortak çalışmalar yaptık. Muhtarlarımızın bizim için yerleri her zaman ayrıdır. Cumhurbaşkanımızın muhtarlara verdiği önemi bizde çok iyi biliyoruz. Bu özel gününüzde sizlerle bir araya gelmek istedik, hepinizin 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, "Muhtarlarımız demokrasinin temel taşlarıdır, toplumun önderlerisiniz. Muhtarlarımız değerlidir. Zor şartlarda görevler yapıyorsunuz. Seçimle iş başına gelen demokrasi zincirinin ilk halkasısınız. Muhtarlarımızla pandemi sürecinde de önemli çalışmalar yaptık, her zaman yanımızda oldunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Gününüzü en içten duygularla kutluyorum" diye konuştu.

Kahvaltıdan sonra Çarşamba Belediye Meydanı'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Veysel Oduncu’nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra sona erdi.

