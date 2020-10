Başkan Deveci: “Hiçbir eksiklik, yokluk ve darboğaz bizi başarı yolundan döndüremez” Atakum Belediyesi’nde tüm yönetime iletişim ve takım ruhu eğitimi verildi

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Atakum’da biz başarıya odaklandık. Hiçbir eksiklik, hiçbir yokluk, hiçbir darboğaz bizi bu yoldan döndüremez” dedi.

Atakum Belediyesi’nde görev yapan başkan yardımcıları, başkan danışmanları ve birim müdürleri, ‘kurumsal iletişim ve takım ruhu’ konulu hizmet içi eğitimde bir araya geldi. Yönetim ekibi, katıldığı hizmet içi seminerde Prof. Dr. Kurtman Ersanlı’dan eğitim aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Belediye çalışanları, diğer kamu çalışanlarından farklı. Belediyelerde görev yapan kadrolar, bir kentin geleceğini belirliyor. Bu noktada belediyede görev alan her bir bireyin sürece doğru katkıyı verebilmesi için bizim öncelikle iletişimimizin eksiksiz olması gerekiyor. Atakum Belediyesi’nde hem kurum içi hem de yurttaşlarla kurulan iletişimin kalitesini artırmaya çalışacağız. İletişim çağımızın bilimi arkadaşlar. Çok ihtiyacımız var. Aramızdaki dayanışmaya olanak tanıyan bilim alanlarından bir tanesi. Atakum’da biz başarıya odaklandık. Bu sağlayabilmek için kendi aramızdaki iletişimden başlayarak kent geneline taşıdığımızda biz başarıya ulaşırız. Hiçbir eksiklik, hiçbir yokluk, hiçbir darboğaz bizi bu yoldan döndüremez” dedi. İletişimde samimiyetin önemine dikkat çeken Başkan Deveci, “Buyurganlığın olduğu yerde gönüllülük yoktur. Çalışmalarımız sırasında samimi bir dil kullanmalı ve bunu sürdürülebilir hale getirmeliyiz. İletişim dili, insanı insan yapan niteliklerden biri. Önümüzdeki süreçte çalışma sistemimiz içinde uygulayabilirsek başarılı oluruz. Başarılı bir takım, Atakum’a en iyi hizmet verecektir. Atakum’un adının başında ‘Ata’ ve ‘Atatürk’ olduğu için, Samsun, ilk adımın kenti olduğu için Türkiye’nin her yerinden izleniyoruz. Biz burada öğrendiklerimizi uygulayabilirsek, Türkiye’ye örnek oluruz” diye konuştu.



“Takım çalışmasında ahenk çok önemli”

Seminerde, bir takımın başarılı olabilmesi için en önemli unsurun motivasyon olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, “Hedeflere ulaşmak için farklı beceri, eğitim ve görüşlere sahip emekçilerden oluşan bir takımın üretkenlik, emek ve bilgisini bir araya getirmesi gerekiyor. Başarılı bir takım; hedefine odaklanmalı, kişisel öncelikleri ön plana taşımamalı, herkes güç birliğine katkıda bulunmalı, bireysellik yerine grup gelişimine önem verilmeli. Takım çalışmalarında ahenk oluşturulması çok önemli. Tek renkten resim, tek notadan müzik ortaya çıkmayacağı gibi çalışma yaşamında tek görüşten başarı çıkması imkansızdır. Takımın işleyiş biçimi galaksiye benzer. Her biri ayrı yörüngeye sahip olan gezegenler nasıl birbirleriyle uyum içerisinde hareketlerini sürdürüyorsa takımlar da bu uyumu yakalamalıdır” şeklinde konuştu.

Takım çalışmasında iletişimin ilkelerini sıralayan Prof. Dr. Ersanlı, şunları söyledi:

“İletişimde ilkelere bağlı kalmak, takım çalışmasını yukarı taşır. Saygı, saydamlık, içtenlik, dürüstlük, somutluk, empati ve etkin dinleme gibi ilkeler ışığında kurulan iletişim takımları her daim üst hedeflere götürür.”

