Ertuğrul Sağlam: “Bırakın maçı antrenmana bile aynı kadroyla çıkamıyoruz”

– Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sezon başından beri yaşanan sıkıntılar nedeniyle her maç 56 oyuncunun değiştiğini ve antrenmanlarda bile aynı 11 ile oynayamadıklarını söyledi.

TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor, geride kalan 5 haftada 8 puan topladı. Korona virüse yakalanan futbolcuları ve sakatlıkları bulunan futbolcular nedeniyle her maça farklı bir kadroyla çıkan kırmızıbeyazlılarda Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, performanslarının yükselmesi için istikrar ve beraber oynama alışkanlıklarının artması gerektiğini belirterek, önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanan sıkıntılı sürecin ardından hedefe daha emin adımlarda gidecek bir takım olacaklarının altını çizen Ertuğrul Sağlam, şunları söyledi:

“Şöyle bir sıkıntımız var: Maalesef 2 maç üst üste aynı kadroyla oynayamamanın, her maçta 45 tane oyuncu değiştirmenin sıkıntılarını yaşıyoruz. Futbolda devamlılık, istikrar, beraber oynama alışkanlığı bence performans için çok önemli şeylerdir. Biz maalesef 1 hafta oynuyoruz, ertesi hafta tekrar her şeyi yıkıyoruz, sıfırdan başlıyoruz. Bir sonraki hafta maalesef elimizde olmayan sebeplerden dolayı yeniden bir takım yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden bu sıkıntıda bizim tam anlamıyla istediğimiz oyunu oynamaya engel oluyor. Bu süreci de yaşayacağız. İnşallah bundan sonraki süreç bizim adımıza bu olumsuzlukların bittiği ve şanssızlıkların da sona erdiği bir süreç olur. Biz aynı 11 ile bırakın maça çıkmayı antrenman bile yapamıyoruz. Bu sıkıntıları en kısa sürede atlatıp, daha iyi bir görüntü çizen ve hedefine daha emin adımlarla giden bir takım olacağız inşallah.”

Samsunspor’da son yapılan testlerle birlikte Yalçın Kılıç'ta da korona virüse rastlanmasının ardından sezon başından beri Covid19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı toplamda 11’e yükseldi.

