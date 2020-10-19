Türkiye’nin ilk devlet destekli 'Orman Okulu'nda eğitimler başlıyor Orman Okulu'nun devir işlemleri tamamlandı

Samsun'un Canik ilçesi Gürgenyatak mevkisinde yapımı tamamlanan Türkiye’nin ilk devlet destekli 'Orman Okulu’nun devir işlemleri tamamlandı.

Canik Belediyesi tarafından Canik Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilen Orman Okulu eğiticilerin eğitimi tamamlanarak faaliyete hazır hale geldi. Canik Belediyesi tarafından tahsis işlemleri tamamlanarak eğitime hazır hale getirilen Orman Okulu'nun Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devri gerçekleştirildi. Sıfır atık, çevre bilgisi, biyomimikri, oryantiring, ekolojik okur yazarlık, küresel iklim değişikliği, okçuluk, temel tarım eğitimi, hayvan bakımı ve besleme, interaktif matematik eğitimi, temel bilimler, doğa koleksiyonculuğu, sportif tırmanış, temel spor eğitimi modüllerinde eğitim içeriklerini tamamlayan Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman Okulu'nun idari ve eğitim işlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak.

Tüm Türkiye’ye örnek olan bir projenin mimarı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Esas iş artık bundan sonrasında. Biz üzerimize düşeni tam anlamıyla yerine getirerek okulumuzun devrini işin uzmanı olan Milli Eğitim Müdürlüğüne gerçekleştirdik. Bundan sonrası için artık eğitim neferleri fedakârlık gösterecek. Bu alandaki eğitimin de Türkiye’ye örnek olacağına inanıyorum. Bu manada Canik İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Uzunlar ve ekibine güvenim sonsuz. Canik Orman Okulumuz inşallah tüm Türkiye’de marka olacaktır” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, şube müdürleri ve Canik ilçesindeki tüm okul müdürlerinin katıldığı program devir teslim tutanağının imzalanmasının ardından sona erdi.

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