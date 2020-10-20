Akıllı mercek uygulaması ile gözlüğe son

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akıllı mercek uygulaması ile gözlüğe son

İHA

Akıllı mercek uygulaması ile gözlüğe son

Göz Hastalıkları Uzm. Dr. Murat Ayan, gözlük takma problemini bitirecek son teknoloji trifokal lenslerin uzak, yakın ve ara mesafe görme problemlerini bitirdiği söyleyerek, "Son gelişen akıllı ve göz içi merceklerle çok iyi yapılmış cerrahilerle bile yakın gözlük takmak zorunda olan hastalar, tekrar gözlüksüz hayatlarına dönebiliyor" dedi.
Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Ayan yaptıkları akıllı mercek uygulamaları ile gözlük kullanma problemi yaşayan hastaların gözlüksüz bir şekilde normal hayatlarına dönebildiklerini söyledi.
Akıllı mercek tedavisi olan hastalardan bir tanesi olan Nurten Maden, daha sağlıklı görebildiği ve gözlük kullanmadığı için mutluluğunu dile getirdi. 20 yıl önce gittiği bir hastanede excimer lazer tedavi olan Nurten Maden, yıllar sonra yakın görme problemi yaşamaya başladı. 20 yıl önce ameliyat olduğu kurumun "Bir daha gözlük kullanamayacaksın" demesi üzerine yıllar sonra tekrar gözlük ihtiyacı duyan Nurten Maden, şifayı akıllı mercek uygulamasında buldu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Göz Hastalıkları Uzm. Dr. Murat Ayan, "Gözlüğü bırakmak için çeşitli alternatif metotlar, cerrahiler var. Bunlardan ilki 'excimer lazer' cerrahisidir. Bu lazer cerrahisi uygun olan gözlere yapıldığında gayet etkili sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Uygun olmayan gözlere yapıldığında eski numaralara tekrar geri dönme gibi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. 40 yaşında mükemmel yapılmış bir cerrahide bile yakın görme sıkıntısı başlıyor. Excimer lazer cerrahisi bunu çözmüyor. Bizim hastamıza daha önce 'excimer lazer' cerrahisi yapılmış ve sonrasında hem uzak hem yakın gözlük kullanmak zorunda kalmıştır. Hastamızın iki gözüne akıllı mercek uygulaması yaptık. Şu an numaraları sıfırlandı. Uzak ve yakın görmeleri iyi durumdadır" diye konuştu.
Trifokal lens (akıllı mercek) hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Murat Ayan, "Akıllı mercekler son teknoloji ile geliştirilen yakın, uzak ve ara mesafeyi gösteren merceklerdir. Daha öncesinde kullandığımız katarak ameliyatı ile kullanılan mercekler sadece uzakta gözlüğü bıraktırabiliyordu. Su an gelişmiş teknoloji ile birlikte yakın uzak ve ara mesafede net görüş sağlayabiliyor. Bu mercekleri daha çok 40 yaş üstünde yüksek numarası olan, yakın gözlük kullanmak zorunda olan ve gözlük bırakmak isteyen hastalarda bu ameliyatları yapıyoruz. Onun dışında daha önce excimer lazer geçirmiş hastalarda da yine bu numara kalabiliyor ve bunun hesabı biraz daha zor olabiliyor. Ameliyat sonrası sürpriz sonuçlarla karşılaşabiliyor. Daha önce lazer cerrahisi geçiren hastalarda ameliyat planlaması yapmak önem arz ediyor" şeklinde konuştu.
Akıllı mercek tedavisi olan Nurten Maden ise, "20 yıl önce lazer ameliyatı oldum. Olduktan sonra baş ağrılarım gitti. Uzak görmemde hiç yakınlaşma olmadı ama ilerlemede olmadı. 5 yıl öncesine kadar kendimi alternatif tıplarla kendimi idare etmeye çalıştım. Göz tembelliği olmasın diye gözlük kullanmamak istedim. Lazer ameliyatı olduğumda bana tamamen hiç gözlük kullanmayacaksın demişlerdi. Şuan mercek taktırdım. Çok rahat ettim" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı
YEREL HABERLER Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı
Atakum Belediyesi 19 Ekim’de muhtarları unutmadı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi 19 Ekim’de muhtarları unutmadı
Aday memur eğitimi sona erdi
YEREL HABERLER Aday memur eğitimi sona erdi
Türkiye’nin ilk devlet destekli 'Orman Okulu'nda eğitimler başlıyor Orman Okulu'nun devir işlemleri tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk devlet destekli 'Orman Okulu'nda ...
Alaçam’da alkollü sürücülere geçit yok
YEREL HABERLER Alaçam’da alkollü sürücülere geçit yok
Yılmaz: “Ekonomimizin güçlenmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Yılmaz: “Ekonomimizin güçlenmesi için var gücümüzle ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonları 10 olayda 19 şüpheli gözaltına alınıp 12 kilo 170 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonları 10 olayda 19 ...
Samsun'da İlyasköy Polis Merkezi taşındı
YEREL HABERLER Samsun'da İlyasköy Polis Merkezi taşındı
Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı Samsun’da tavuğa 1 lira ile 1,30 TL arasında zam geldi 1 hafta önce 14 lira olan 30’lu yumurta kolisinin fiyatı 20 liraya çıktı
YEREL HABERLER Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da ...
Başkan Kılıç'tan Azerbaycan'a destek, Ersin Tatar'a tebrik
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'tan Azerbaycan'a destek, Ersin Tatar'a ...
Havza'da Muhtarlar Günü Muhtarlardan Başkan Özdemir’e ziyaret
YEREL HABERLER Havza'da Muhtarlar Günü Muhtarlardan Başkan Özdemir’e ...
İlkadım’da korona denetimleri sıklaştırıldı
YEREL HABERLER İlkadım’da korona denetimleri sıklaştırıldı
Alaçam'da Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Alaçam'da Muhtarlar Günü kutlandı
Samsun'da palamut yerini hamsiye bırakıyor
YEREL HABERLER Samsun'da palamut yerini hamsiye bırakıyor
OMÜ’den kök hücre araştırmalarına ve araştırmacılara teşvik
YEREL HABERLER OMÜ’den kök hücre araştırmalarına ve araştırmacılara ...
Ertuğrul Sağlam: “Bırakın maçı antrenmana bile aynı kadroyla çıkamıyoruz”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Bırakın maçı antrenmana bile aynı ...
Samsun’da gök gürültülü şiddetli sağanak uyarısı Sıcaklıklar 4-8 derece düşecek
YEREL HABERLER Samsun’da gök gürültülü şiddetli sağanak ...
Başkan Deveci: “Hiçbir eksiklik, yokluk ve darboğaz bizi başarı yolundan döndüremez” Atakum Belediyesi’nde tüm yönetime iletişim ve takım ruhu eğitimi verildi
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “Hiçbir eksiklik, yokluk ve darboğaz ...
Samsunspor ile Eskişehirspor 49. randevuya çıkacak Samsunspor 32 yıl sonra deplasmanda kazanmak istiyor
YEREL HABERLER Samsunspor ile Eskişehirspor 49. randevuya ...
Çarşamba’da Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Çarşamba’da Muhtarlar Günü kutlandı
19 Mayıs'ta Muhtarlar Günü
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta Muhtarlar Günü
Prof. Dr. Üstün: “Menopozla birlikte görülme sıklığı artan hastalıklara dikkat”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Üstün: “Menopozla birlikte görülme sıklığı ...
Samsunspor kalecisi Nurullah, geçen sezonki performansını aratır oldu Geçen sezon Türkiye’nin en az gol yiyen kalecisi 5 haftada 5 gol yedi
YEREL HABERLER Samsunspor kalecisi Nurullah, geçen sezonki ...
DÜSAM “12 Punto Tez Savunmaları” başlıyor
YEREL HABERLER DÜSAM “12 Punto Tez Savunmaları” başlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X