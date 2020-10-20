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‘Fikir Atölyesi’ ilk meyvesini verdi: 148 bin 952 euro bütçeli proje kabul edildi

İHA

‘Fikir Atölyesi’ ilk meyvesini verdi: 148 bin 952 euro bütçeli proje kabul edildi

Samsun İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan, 148 bin 952 euro bütçeye sahip “Uydu ve Drone Sistemleri Aracılığı ile Tarımsal Su Kullanımının Kalitesinin Arttırılması Projesi” Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.
Samsun’da İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ‘Fikir Atölyesi’nde yapılan çalışmalar ilk ve önemli meyvesini verdi. Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA202) Projesi 2020 sonuçlarına göre Türkiye genelinde kabul edilen 30 proje içerisinde “Uydu ve Drone Sistemleri Aracılığı ile Tarımsal Su Kullanımının Kalitesinin Arttırılması” isimli proje de yer aldı. Toplam 148 bin 952 euro bütçeye sahip olan projede, Türkiye’de uzaktan algılama sistemleri aracılığı ile tarımsal su kullanımının kalitesinin arttırılması hedefleniyor.
Türkiye’den İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile İspanya'dan Agencıa Estatal Consejo Superior De Investigaciones Científicas, Çek Cumhuriyeti'nden Ceska Zemedelska Univerzıta V Praze ve Sırbıstan'dan Unıverzıtet U Novom Sadu proje ortakları. Proje kapsamında bir mobil aplikasyon hazırlanacak. Bu aplikasyonu ücretsiz indiren çiftçiler uydu ve drone sistemlerinden elde edilen görüntülerle arazisinin sulama durumları (az sulama, fazla sulama vb.) hakkında bilgi alabilecek. Ayrıca arazisinde yer alan ürünün ilaç ihtiyacı ve hastalık durumu ile rekolteyi de 2 ay öncesinden öğrenebilecek.

Fikir Atölyesi
Samsun Maarif Hareketi kapsamında İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Fikir Atölyesi birbirinden farklı alanlarda uzman personeli bünyesinde barındırıyor. Atölyenin temel amacı İlkadım ilçe genelinde faaliyet gösteren okulların ve kurumların mevcut olan kapasitelerini artırmak. Bu amaçla yapılan çalışmaların karşılığı da alınmaya başlandı.
İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe yaptığı açıklamada kurmuş oldukları Fikir Atölyesi’nin amacının okullarında görev yapan öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını çağın gereklerine uygun yöntemlerle cevaplandırmak olduğunu ifade etti. Ayrıca ilçe genelinde eğitimin kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların da aktif bir şekilde devam ettiğini belirten Akmeşe, şu anda arttırılmış gerçeklik temelli mesleki eğitim ile ilgili bir projeyi hazırlayarak müracaat ettiklerini, 2 ay içerisinde de bununla ilgili güzel sonuçlar alacaklarını düşündüğünü vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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