Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi gezici mağaza uygulamasına yeniden başladı Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor

– Atakum Belediyesi’nin yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturduğu Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi gezici mağaza uygulamasına yeniden başladı.

Samsunlu yardımseverlerin bağışladığı giyim ürünlerini, gezici mağaza uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, korona virüsü pandemisi nedeniyle ara verdiği saha faaliyetlerine yeniden başladı. Atakum Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Paylaşım Merkezi, yeni dönemin ilk gezici mağazasını Atakum’un kırsal mahalleleri arasında yer alan Kesilli’de açtı. Sabahın erken saatlerinde Kesilli Camii’nin avlusunda gezici mağaza oluşturan ekipler, ihtiyaç sahiplerini ağırladı.

Yaş, cinsiyet ve sezona göre gruplandırılan giyim ürünlerine kendi mahallelerinde erişebilen vatandaşlar, ihtiyaç duydukları kıyafetleri bağışçıların katkılarıyla ücretsiz şekilde edinme şansına sahip oldu. Atakum Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Paylaşım Merkezi’nin gezici mağazasının 21 Ekim Çarşamba günü Taflan Merkez Mahallesi’nde olacağını ihtiyaç sahibi mahalle sakinlerini mağazaya beklediklerini kaydetti. Yetkililer, gelecek dönemde kırsal mahallelerde hizmet verecek olan gezici mağazalara yönelik adres ve tarih bilgilerinin Atakum Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağını kaydetti.



Tüm giyim ürünleri yıkanıp ütüleniyor

Pandemi dönemi öncesinde Atakumlu yardımseverlerin giysi toplama kutuları aracılığıyla ya da elden getirerek Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi’ne bağışladıkları giyim ürünleri, ekiplerce ön eleme sürecinden geçiriliyor. Kullanılabilir durumdaki tüm kıyafetler, Paylaşım Merkezi ekiplerince otomatik makinalarda yıkanıp ütüleniyor. Yaş, cinsiyet ve sezon kriterleri ile sınıflandırılan giyim malzemeleri içinde bulunulan mevsime göre depolanıyor ya da gezici mağaza uygulamasına aktarılıyor. Örneğin kış döneminde Paylaşım Merkezi’ne ulaşan yazlık kıyafetler, yıkama ve ütüleme süreçlerinin ardından yaş ve cinsiyete göre gruplandırılarak kolileniyor. Üzerlerine not düşülen koliler, gelecek sezon ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere depoda muhafaza ediliyor. Belirlenen takvime göre, gezici mağaza uygulaması hazırlıklarına birkaç gün önce başlayan ekipler, içinde bulunulan sezona uygun giyim ürünlerini Atakum’un dört bir yanında ulaştırarak ihtiyaç sahiplerinin tercihlerine uygun şekilde faydalanmasını sağlıyor. Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi’nce yurttaşlara ulaştırılan giyim ürünlerinin arasında bebek kıyafetlerinde yetişkin giysilerine, bot ve çizmelerden farklı numaralarda ayakkabılara, mont ve ceketlerden pardesülere geniş bir yelpazede çok sayıda seçenek bulunuyor.



“Komşuluk hukukunu pekiştiriyor”

Paylaşım Merkezi’nin yardımsever Samsunlular ile ihtiyaç sahibi Atakulular arasında eşsiz bir dayanışma köprüsü olduğunu vurgulayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Pandemi döneminde gezici mağaza uygulamasına ara veren Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, kentimizde komşuluk hukukunu pekiştiriyor. Samsun’un dört bir yanındaki yardımsever yurttaşlar, komşuları ile dayanışma göstermek için kullanmadıkları giyim ürünlerini Paylaşım Merkezi’ne ulaştırıyor. Korona virüsü salgını nedeniyle giysi toplama kutularımızı devre dışı bırakmak zorunda kalmıştık fakat pandemi dönemi öncesinde bağışlanan ve kullanıma hazır hale getirilen yüklü ürün stoğumuz vardı. Hem sağlık hem de ekonomik koşullar açısından zor bir dönemden geçiyoruz. İhtiyaç sahibi yurttaşlarımızdan çok sayıda talep geldi. Gezici mağazalarımızı, başta kırsal mahallelerimiz olmak üzere kontrollü sosyal hayat tedbirlerine uyarak açık havada kurmaya başladık. Ekiplerimiz, bu hizmetten yararlanmak üzere açık hava mağazamıza gelen yurttaşları, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda bilgilendiriyor. Kent merkezine uzak, köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarımız başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Yaklaşan kış öncesinde montu olmayan, ayağına giyecek botu bulunmayan, bunları alacak ekonomik gücü olmayan herkesin ihtiyaçlarını Samsunlu hayırseverlerle birlikte karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

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