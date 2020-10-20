Emekliye ayrılan polis memuruna vefa

Samsun 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan Polis Memuru Dursun Ali Angın’a çalışma arkadaşları veda töreni düzenledi.
Veda yemeğine 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amiri Komiser Emrah Demir, Komiser Nalan Kahveci ile görev yaptığı mesai arkadaşları katıldı.
Emekliye ayrılan Angın, “Uzun yıllar Türkiye’nin çeşitli yerlerinde görev yaptım, en son 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden emekliye ayrıldım. Güzel anılarımız oldu. 19 Mayıs halkına ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere hakkımı helal ediyorum. Sizlerin de bana hakkınızı helal etmenizi istiyorum” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.