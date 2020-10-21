Hastaneye giderken kaza geçirdiler: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastaneye giderken kaza geçirdiler: 2 yaralı

İHA

Hastaneye giderken kaza geçirdiler: 2 yaralı

Ordu'dan hastaneye hasta götüren otomobilin Samsun'da alt geçitte beton bariyere çarptığı kazada hasta ile birlikte 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Allt Geçidi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesinde ikamet eden Ramazan Keskin hasta olan annesi Emine Keskin'e tedavisi için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde saat 10.30'a randevu aldı. Ünye'den yola çıkan Ramazan Keskin idaresindeki idaresindeki 28 AAS 352 plakalı Doğan SLX marka otomobil alt geçitte yağış dolayısıyla kaygan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında beton bariyere çarptığı. Kazada, hasta Emine Keskin ile yanında bulunan yeğeni Zeliha Haşlama yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzm. Dr. Zahiroğlu: “Karın ağrıları ailesel Akdeniz ateşi hastalığının habercisi olabilir”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Zahiroğlu: “Karın ağrıları ailesel Akdeniz ...
Samsunspor’da 25 farklı futbolcu forma şansı buldu Tüm maçlarda 90 dakika forma giyen tek oyuncu Nurullah Aslan oldu
YEREL HABERLER Samsunspor’da 25 farklı futbolcu forma şansı ...
Kök hücre ile kısırlığa çare Gebe olamayan kadın kalmayacak OMÜ'lü araştırmacılar kök hücre ile kısırlığa çare bulmak için çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Kök hücre ile kısırlığa çare Gebe olamayan kadın ...
5. kattan atlayarak intihar etti
YEREL HABERLER 5. kattan atlayarak intihar etti
Taksiciyi gasp eden zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Taksiciyi gasp eden zanlı tutuklandı
Kaynar su dolu kazana düşen çocuk hastanelik oldu
YEREL HABERLER Kaynar su dolu kazana düşen çocuk hastanelik oldu
Silahla yaralama yapıp taksi gasp etti
YEREL HABERLER Silahla yaralama yapıp taksi gasp etti
İl Afet Risk Azaltma Planı ve Tanıtım Hazırlık Toplantısı Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarının başlatılması için pilot il seçilen 6 ilden birisi oldu
YEREL HABERLER İl Afet Risk Azaltma Planı ve Tanıtım Hazırlık ...
Büyükşehir 10 ayda 1130 km yol yaptı, yılsonuna kadar hedef 1250 km
YEREL HABERLER Büyükşehir 10 ayda 1130 km yol yaptı, yılsonuna kadar ...
Tekkeköy Belediyesi 2021 bütçesi 120 milyon lira
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesi 2021 bütçesi 120 milyon lira
Samsunspor formaları sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Samsunspor formaları sahiplerini buldu
'Grip mi, korona mı' korkusu yaşamamak için maske tavsiyesi
YEREL HABERLER 'Grip mi, korona mı' korkusu yaşamamak için maske ...
Yağmur şemsiyecilerin işine yaradı Samsun'da sağanak yağış şemsiye satışlarını arttırdı
YEREL HABERLER Yağmur şemsiyecilerin işine yaradı Samsun'da sağanak ...
Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı
Astım Türkiye’de her 12 yetişkin ve 8 çocuktan birinde görülüyor
YEREL HABERLER Astım Türkiye’de her 12 yetişkin ve 8 çocuktan ...
Genç kadın 'silahlı tehdit' iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Genç kadın 'silahlı tehdit' iddiasıyla gözaltına ...
İlkadım'da tüm tesislere Azerbaycan bayrağı Demirtaş: “Baraklar birliğimizin sembolüdür”
YEREL HABERLER İlkadım'da tüm tesislere Azerbaycan bayrağı Demirtaş: ...
Emekliye ayrılan polis memuruna vefa
YEREL HABERLER Emekliye ayrılan polis memuruna vefa
Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi gezici mağaza uygulamasına yeniden başladı Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi gezici mağaza ...
Yağmur zincirleme kazaya yol açtı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yağmur zincirleme kazaya yol açtı: 1 yaralı
Karayoluna çıkan büyükbaş hayvan kazaya yol açtı
YEREL HABERLER Karayoluna çıkan büyükbaş hayvan kazaya yol açtı
Samsun'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Başkan Doğan’dan kadın ve genç girişimcilere destek
YEREL HABERLER Başkan Doğan’dan kadın ve genç girişimcilere destek
Havalar soğudu, ıhlamurlar piyasaya çıktı Kilosu 150 TL’den satılan ıhlamura havaların soğumasıyla talep arttı
YEREL HABERLER Havalar soğudu, ıhlamurlar piyasaya çıktı Kilosu 150 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X