Artık markalaştı: 'HEM butik çikolata' İlkadım HEM'de üretilen çikolata marka haline geldi

İlkadım Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde açılan butik çikolata yapma kursunda üretilen el emeği çikolatalar markalaşmaya giderek başarıya imza attı.

Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi içerisinde faaliyetlerini sürdüren butik çikolata yapma kursu 2019 yılında günümüze kadar üretime devam ediyor. Çoğunluğunun ev hanımlarından oluşan kurs pandemi döneminde de üretime ara vermeyerek bir başarıya imza attı. Sağlıklı ve hijyenik ortamda üretilen çikolatalar artık 'HEM butik çikolata' adıyla marka oldu. Her gün bir saat çikolata yapma konusunda uygulamalı eğitim verilen kursta, kursiyerler toplamda 120 saatlik bir eğitim sürecinden geçiyor.



"Bu bir başlangıç"

Çikolata yapım kursuna ziyarette bulunan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe burada kursiyerlerle birlikte çikolata yaptı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Müdür Akmeşe, "Halk Eğitim Merkezi 7'den 70'e yaşamın tüm boyutlarında eğitim hizmeti veren önemli bir kurumumuzdur. Burada spordan sanata, destekleme ve yetiştirme kurslarından el sanatlarına kadar bir çok konuda her yaş grubuna eğitim veriyoruz. Pandemi döneminde dahi kurumumuzun aktif bir şekilde çalıştığını görmek bizim için mutluluk vericidir. Butik çikolata yapma kursunda arkadaşlarımızın el emeği ile üretilen ve markalaşma yolunda yol aldığı bir durum var. 'HEM butik çikolata' adıyla üretmiş olduğu bir marka oldu. Bu bir başlangıçtır. Bundan sonra farklı ürünlerle, kapasitesini daha da fazla geliştirmek suretiyle bu çalışmaları Halk Eğitim Merkezinde devam edeceğiz" dedi.



"Çikolata bir aşktır"

Markalaşmaya giderek İlkdım'da bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden kurs öğretmeni Ayşim Özbaş, "Çikolata bir aşktır. Bu aşkı çikolata severlere tattırmak istiyoruz. Son dönemde İlkadım'da da bir ilk gerçekleştirdik. Markalaşmaya gittik. Amacımız kursiyerlerimizle istihdam oluşturmaktır. Böylelikle ekonomimize katkıda bulunmaktır" diye konuştu.

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