Samsunspor’un genç futbolcusuna milli davet Umut Can Kırılmaz U16 Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı

– Samsunspor’un genç yaş takımlarından görev yapan Umut Can Kırılmaz, U16 Milli Takım hazırlık kampı aday kadrosuna çağrıldı.

Samsunspor U16 takımının oyuncularından Umut Can Kırılmaz, U16 Milli Takım hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi. Orta saha oyuncusu Umut Can Kırılmaz, U16 Milli Takımın 25 Ekim4 Kasım tarihleri arasında Antalya’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.

Umut Can Kırılmaz’ın Milli Takım’da göstereceği performans, ilerisi ve kariyeri açısından belirleyici bir rol oynayacak.

