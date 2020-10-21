Kitabının gelirini Azerbaycan’a bağışladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kitabının gelirini Azerbaycan’a bağışladı

İHA

Kitabının gelirini Azerbaycan’a bağışladı

Samsun’un Ayvacık ilçesinde geliri Azerbaycan’a bağışlanmak üzere imza günü düzenlendi.
17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Gölcük depreminde enkaz altından kurtarılışına ithafen kaleme aldığı ”Sesimi Duyan Var Mı?“ isimli kitabı kaleme alan Fatma Altuntaş, farklı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Fatma Altuntaş düzenlediği yardım kampanyasında imzaladığı kitaplardan elde edilen tüm geliri Azerbaycan’a bağışladı.
İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için haklı bir mücadele başlatan Azerbaycan’a kendi imkanları ile destek olmak istediğini belirten Fatma Altuntaş, “Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Azerbaycan’ın sevinci de bizim üzüntüsü de. Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda şehit olan evlatlarımız var. Ermenistan’ın düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımız da hepimizi derinden üzüyor. Azerbaycanlı kardeşlerimiz için ben de bir katkıda bulunmak istedim. Bir imza günü düzenlemek istedim ve elde edilen tüm geliri Azerbaycan’a bağışlamaya karar verdim” dedi.
17 Ağustos depreminin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Altuntaş, “Depremden sonra her şeyini kaybetmiş birisiydim artık. Evimi, dükkânımı, bacaklarımı. Ama bu insanların bakış açısıydı tabiri caizse, hayat devam ediyordu. Ben umudumu yitirmemeyi, isyan etmemeyi, sevmeyi, sevilmeyi, kazanmayı, kaybetmeyi, araştırmayı, öğrenmeyi, gülmeyi kısacası yaşamayı hiçbir zaman bırakmadım. Elimden geldiği kadar hep sesimi duyurmaya çalıştım. Sesini duyuramayanların da yanında oldum. Bu gün de sıra Azerbaycan’ın sesini duymak, duyurmak zamanı. Haklı davasında Azerbaycan’a sürekli dua ediyoruz zaten. Hem maddi hem manevi anlamda onların yanında olduğumuzu göstermek istedim. Ayvacıklılar da bu sese kulak verdiler” diye konuştu.
Ayvacık 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kitapseverlerin yanı sıra Ayvacık Kaymakamı Orhan Ayaz, Belediye Başkanı Halil Kalaycı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ak da kampanyaya destek oldu.
Fatma Altuntaş, bağış kampanyasının ardından Ayvacık Mehmet Akif Ersoy Yatılı Ortaokulu’nda düzenlenen bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında söyleşiye katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Canik'teki su baskını sorununa kalıcı çözüm Büyükşehir su baskınlarına karşı 10 milyon TL’lik yatırım yapıyor
YEREL HABERLER Canik'teki su baskını sorununa kalıcı ...
Samsunspor’un genç futbolcusuna milli davet Umut Can Kırılmaz U16 Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı
YEREL HABERLER Samsunspor’un genç futbolcusuna milli davet Umut Can ...
Artık markalaştı: 'HEM butik çikolata' İlkadım HEM'de üretilen çikolata marka haline geldi
YEREL HABERLER Artık markalaştı: 'HEM butik çikolata' İlkadım HEM'de ...
Samsun'da kayıp olarak aranan Sıla, 4 gün sonra bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da kayıp olarak aranan Sıla, 4 gün sonra ...
Atakum Belediyesi'nden dere ve su kanallarında taşkına karşı önlem
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi'nden dere ve su kanallarında ...
Samsun’da metre kareye 22,2 kg yağmur düştü
YEREL HABERLER Samsun’da metre kareye 22,2 kg yağmur düştü
Hastaneye giderken kaza geçirdiler: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hastaneye giderken kaza geçirdiler: 2 yaralı
Uzm. Dr. Zahiroğlu: “Karın ağrıları ailesel Akdeniz ateşi hastalığının habercisi olabilir”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Zahiroğlu: “Karın ağrıları ailesel Akdeniz ...
Samsunspor’da 25 farklı futbolcu forma şansı buldu Tüm maçlarda 90 dakika forma giyen tek oyuncu Nurullah Aslan oldu
YEREL HABERLER Samsunspor’da 25 farklı futbolcu forma şansı ...
Kök hücre ile kısırlığa çare Gebe olamayan kadın kalmayacak OMÜ'lü araştırmacılar kök hücre ile kısırlığa çare bulmak için çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Kök hücre ile kısırlığa çare Gebe olamayan kadın ...
5. kattan atlayarak intihar etti
YEREL HABERLER 5. kattan atlayarak intihar etti
Taksiciyi gasp eden zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Taksiciyi gasp eden zanlı tutuklandı
Kaynar su dolu kazana düşen çocuk hastanelik oldu
YEREL HABERLER Kaynar su dolu kazana düşen çocuk hastanelik oldu
Silahla yaralama yapıp taksi gasp etti
YEREL HABERLER Silahla yaralama yapıp taksi gasp etti
İl Afet Risk Azaltma Planı ve Tanıtım Hazırlık Toplantısı Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarının başlatılması için pilot il seçilen 6 ilden birisi oldu
YEREL HABERLER İl Afet Risk Azaltma Planı ve Tanıtım Hazırlık ...
Büyükşehir 10 ayda 1130 km yol yaptı, yılsonuna kadar hedef 1250 km
YEREL HABERLER Büyükşehir 10 ayda 1130 km yol yaptı, yılsonuna kadar ...
Tekkeköy Belediyesi 2021 bütçesi 120 milyon lira
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesi 2021 bütçesi 120 milyon lira
Samsunspor formaları sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Samsunspor formaları sahiplerini buldu
'Grip mi, korona mı' korkusu yaşamamak için maske tavsiyesi
YEREL HABERLER 'Grip mi, korona mı' korkusu yaşamamak için maske ...
Yağmur şemsiyecilerin işine yaradı Samsun'da sağanak yağış şemsiye satışlarını arttırdı
YEREL HABERLER Yağmur şemsiyecilerin işine yaradı Samsun'da sağanak ...
Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı
Astım Türkiye’de her 12 yetişkin ve 8 çocuktan birinde görülüyor
YEREL HABERLER Astım Türkiye’de her 12 yetişkin ve 8 çocuktan ...
Genç kadın 'silahlı tehdit' iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Genç kadın 'silahlı tehdit' iddiasıyla gözaltına ...
İlkadım'da tüm tesislere Azerbaycan bayrağı Demirtaş: “Baraklar birliğimizin sembolüdür”
YEREL HABERLER İlkadım'da tüm tesislere Azerbaycan bayrağı Demirtaş: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X