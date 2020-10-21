Göbek fıtığı ihmale gelmez

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göbek fıtığı ihmale gelmez

İHA

Göbek fıtığı ihmale gelmez

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, göbek çukuru içinden veya hemen yakınından çıkan (bir fındık ya da portakal büyüklüğüne kadar değişik boyutlarda olabilir) göbek fıtıklarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, göbek fıtığı rahatsızlığı, göbek fıtığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Göbek fıtığının, göbek deliğinin etrafında oluşan dışarı çıkma hali olduğunu belirten Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, "Göbek fıtığı, göbek deliğinin içerisinde ya da dış kısmında meydana gelen belirgin şişliktir. Göbek çukuru içinden veya hemen yakınından çıkar ve bir fındık ya da portakal büyüklüğüne kadar değişik boyutlarda olabilir. Kadınlarda daha sık görülür ve en sık hamilelik sırasında hasta tarafından fark edilir. Hamilelik bitiminde bazı kişilerde göbek fıtığı kaybolabilir. Gebeliğin sonlanmasına rağmen fıtık devam ediyorsa, tedavisi gerekir” dedi.

Göbek fıtığı belirtileri ve tedavisi
Göbek fıtığı belirtileri ve tedavisine değinen Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, “Göbeğin delik kısmında dışarı doğru çıkan bir et parçası görülür. Göbek fıtığı çevresinde ağrı, şişlik, göbek deliğinden gelen akıntı, baskı görülmektedir. Özellikle aşırı kilo, hamilelik, karında su toplanması gibi göbeğe baskı yapan durumları olan kişiler daha yatkındır. Göbeğin dışarı çıkan etin içeri itilmesi halinde girmiyorsa buna bağlı olarak, mide bulantısı ve kusma belirtileri varsa ve tuvalete çıkamama sorunu oluşuyorsa acil tedavi gerekmektedir. Kendiliğinden geçmesi mümkün olan ancak geçmediği durumlarda tek tedavi seçeneği olan ameliyat, son derece kolay ve kısa sürede iyileşme gösteren bir tedavi yöntemidir. Korkmaya gerek kalmadın mutlaka doktorunuzdan destek isteyiniz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kitabının gelirini Azerbaycan’a bağışladı
YEREL HABERLER Kitabının gelirini Azerbaycan’a bağışladı
Canik'teki su baskını sorununa kalıcı çözüm Büyükşehir su baskınlarına karşı 10 milyon TL’lik yatırım yapıyor
YEREL HABERLER Canik'teki su baskını sorununa kalıcı ...
Samsunspor’un genç futbolcusuna milli davet Umut Can Kırılmaz U16 Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı
YEREL HABERLER Samsunspor’un genç futbolcusuna milli davet Umut Can ...
Artık markalaştı: 'HEM butik çikolata' İlkadım HEM'de üretilen çikolata marka haline geldi
YEREL HABERLER Artık markalaştı: 'HEM butik çikolata' İlkadım HEM'de ...
Samsun'da kayıp olarak aranan Sıla, 4 gün sonra bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da kayıp olarak aranan Sıla, 4 gün sonra ...
Atakum Belediyesi'nden dere ve su kanallarında taşkına karşı önlem
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi'nden dere ve su kanallarında ...
Samsun’da metre kareye 22,2 kg yağmur düştü
YEREL HABERLER Samsun’da metre kareye 22,2 kg yağmur düştü
Hastaneye giderken kaza geçirdiler: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hastaneye giderken kaza geçirdiler: 2 yaralı
Uzm. Dr. Zahiroğlu: “Karın ağrıları ailesel Akdeniz ateşi hastalığının habercisi olabilir”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Zahiroğlu: “Karın ağrıları ailesel Akdeniz ...
Samsunspor’da 25 farklı futbolcu forma şansı buldu Tüm maçlarda 90 dakika forma giyen tek oyuncu Nurullah Aslan oldu
YEREL HABERLER Samsunspor’da 25 farklı futbolcu forma şansı ...
Kök hücre ile kısırlığa çare Gebe olamayan kadın kalmayacak OMÜ'lü araştırmacılar kök hücre ile kısırlığa çare bulmak için çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Kök hücre ile kısırlığa çare Gebe olamayan kadın ...
5. kattan atlayarak intihar etti
YEREL HABERLER 5. kattan atlayarak intihar etti
Taksiciyi gasp eden zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Taksiciyi gasp eden zanlı tutuklandı
Kaynar su dolu kazana düşen çocuk hastanelik oldu
YEREL HABERLER Kaynar su dolu kazana düşen çocuk hastanelik oldu
Silahla yaralama yapıp taksi gasp etti
YEREL HABERLER Silahla yaralama yapıp taksi gasp etti
İl Afet Risk Azaltma Planı ve Tanıtım Hazırlık Toplantısı Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarının başlatılması için pilot il seçilen 6 ilden birisi oldu
YEREL HABERLER İl Afet Risk Azaltma Planı ve Tanıtım Hazırlık ...
Büyükşehir 10 ayda 1130 km yol yaptı, yılsonuna kadar hedef 1250 km
YEREL HABERLER Büyükşehir 10 ayda 1130 km yol yaptı, yılsonuna kadar ...
Tekkeköy Belediyesi 2021 bütçesi 120 milyon lira
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesi 2021 bütçesi 120 milyon lira
Samsunspor formaları sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Samsunspor formaları sahiplerini buldu
'Grip mi, korona mı' korkusu yaşamamak için maske tavsiyesi
YEREL HABERLER 'Grip mi, korona mı' korkusu yaşamamak için maske ...
Yağmur şemsiyecilerin işine yaradı Samsun'da sağanak yağış şemsiye satışlarını arttırdı
YEREL HABERLER Yağmur şemsiyecilerin işine yaradı Samsun'da sağanak ...
Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı
Astım Türkiye’de her 12 yetişkin ve 8 çocuktan birinde görülüyor
YEREL HABERLER Astım Türkiye’de her 12 yetişkin ve 8 çocuktan ...
Genç kadın 'silahlı tehdit' iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Genç kadın 'silahlı tehdit' iddiasıyla gözaltına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X