Samsun'da 42 bin öğrenci daha yüz yüze eğitime başlayacak

Samsun’da 5. ve 9. sınıflar olmak üzere toplam 42 bin öğrenci daha 2 Kasım’da yüz yüze eğitime başlayacak.

Öğrencilerin merakla beklediği yüz yüze eğitimin başlayacağı sınıflar gün geçtikçe belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortaokul 5’inci sınıflar ile lise 9’uncu sınıfların 2 Kasım’da yüz yüze eğitime başlayacağını açıklamıştı. Daha önce de 21 Eylül tarihinde okul öncesi ve 1. sınıflar yüz yüze eğitime başlamış, 5 Ekim’de uygulamalı meslek liseleri, 12 Ekim’de ilkokul 234 ve ortaokul 8. sınıflar ile lise 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. Ortaokul 67 ve lise 1011. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih henüz açıklanmazken, 5. ve 9. sınıflar 2 Kasım’da ders başı yapacaklar.

Samsun’da 2 Kasım itibariyle 18 bin 5. sınıf öğrencisi ve 24 bin 9. sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 42 bin öğrenci bu eğitimöğretim döneminde ilk kez yüz yüze eğitime başlayacaklar.

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