Eğitim-Bir-Sen’den ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ açıklaması Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız: “İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplumsal cinsiyet eşitliğini okullara taşımakla neyi amaçlanıyor?”

EğitimBirSen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı ve MemurSen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, 'toplumsal cinsiyet eşitliği' projesinin okullara taşınmaya çalışılmasını anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.

Başkan Hamdi Yıldız, Samsun Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yeniden başlattığı 'Maarif Hareketi Projesi Ekim Ayı Eylem Planı'nda 'toplumsal cinsiyet eşitliği' vurgusu yapıldığını ileri sürerek, “Aileyi ilkel ve ataerkil bir yapı olarak küçük düşürmeyi; ailesiz toplumu, çocuksuz aileyi hedefleyen, dini özgürlüklere engel yapı olarak gösteren, kanunların buna göre uyarlanması için çalışan, cinsiyetsiz yeni bir dil inşa etmek isteyenler çevrelerin dayatması olan toplumsal cinsiyet eşitliği projesinin masum bir uygulama gibi okullara taşınmaya çalışılmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. Samsun Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yeniden başlattığı Maarif Hareketi Projesi Ekim Ayı Eylem Planı'nda 'toplumsal cinsiyet eşitliği' vurgusu yapılmaktadır. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 20202023 yılları için yeniden onay alınan ve tüm okul müdürlüklerinde uygulanması istenilen Maarif Hareketi Projesi Eylem Planı Ekim ayında yapılacak etkinliklerde ARGE Birimince kamu spotları taranarak toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konuların okullara duyurulacağı belirtilmiştir” dedi.



“LGBT tarafından sahipleniliyor”

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin eşcinsel gruplar tarafından savunulduğunu belirten Yıldız, “LGBT ve benzeri kuruluşlar tarafından sahiplenilen, toplumsal değerlerimiz ve kabullerimizle münasip olmadığı, kabul görmediği bilinen böyle tartışmalı bir konunun Maarif Hareketi adı altında okullara gönderilmesini, eylem planına alınmasını doğru bulmuyoruz ve 'toplumsal cinsiyet eşitliği' ifadelerinin eylem planından çıkarılmasını istiyoruz. Okullarda gençlerimize verilecek eğitimlerin temel değerlerimizle örtüşmesi gerekmektedir. Kadın ve erkek olarak birlikte yaşadığımız toplumda her iki kesimin de hakları Anayasamızın 10. maddesi ile güvence altına alınmıştır. Sendika olarak soruyoruz; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ders olarak okutulması düşünülürken tüm bu kaygılar sebebiyle vazgeçilen toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını Samsun Millî Eğitim Müdürlüğü neden gündemine almıştır? İl Millî Eğitim Müdürü’nün üzerine titrediği, Millî Eğitim Bakanlığı’na örnek gösterdiği Maarif Hareketi Projesi’nin içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin olması neyi amaçlamaktadır? Sayın Cumhurbaşkanımızın bir süre önce yaptığı ‘Son yıllarda zihinler popüler kültür ve sapkın hezeyanlarla doldurulmuştur. Önceliğimiz aileden başlayarak çocuklarımızı hakkıyla yetiştirmek olmalıdır. Tek ihtiyacımız olan değerlerini iyi bilen, kültürüne, tarihine sahip çıkan insanlar yetiştirmektir’ açıklamasıyla Samsun Millî Eğitim Müdürlüğü’nün uygulaması çelişmektedir. Toplumumuzun tarihsel süreç içerisinde kadına ve erkeğe biçtiği rol bellidir. Dinî ve millî değerlerimizle, gelenek ve göreneklerimizle şekillenen bu rolleri değiştirmeye, dönüştürmeye ve gençlerde kafa karışıklıkları oluşturmaya çalışan toplumsal cinsiyet eşitliği girişiminin karşısında olacağımızı belirtmek istiyor, İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nü bu girişimden vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.



'Toplumsal cinsiyet eşitliği' maddesi eylem planından çıkartıldı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise 'toplumsal cinsiyet eşitliği' ifadelerinin eylem planından çıkarıldığını açıkladı.

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