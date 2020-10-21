İlkadım'dan yaşlılar ve hastalara vefa

İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu evden çıkamayan yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya ara vermeden devam ediyor.

İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu evden çıkamayan yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama noktasında gecegündüz seferber oluyor. Yardım hatlarını arayarak vefa ekibinde talepte bulunan vatandaşların ilaç, gıda alışverişi ve maaş çekme gibi ihtiyaçları aynı gün içerisinde karşılanıyor.

Pandemi süresince İlkadımlılara hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, kendilerine yapılan başvurulardan özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan, korona virüse yakalanmış, karantina nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan vatandaşların sağlık, gıda ve bankacılıkla ilgili temel ihtiyaçlarını karşılıyor.



“Devletin şefkat elini halkımızla buluşturuyoruz”

Korona virüse yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte her alanda korona virüsü ile büyük bir mücadele veriyoruz. Sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın en üst düzeyde olduğu bu noktadan hareketle İlkadım Belediyesi olarak devletin şefkat elini her bireyin üzerinde hissettirebilmek ve onlara sahip çıkmak için canla başla çalışıyoruz. Kurmuş olduğumuz İlkadım Vefa Sosyal Destek Grubu ilçemizdeki tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderilmesi adına hizmetlerini sürmektedir. Lütfen hepimizin sağlığı için tedbirlere uyalım. Zor durumda olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 444 0 55 01 0505 178 55 01 nolu çözüm merkezimize ulaşarak, ihtiyaçlarını bildirmelerini istiyoruz” dedi.

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