Yoldan çıkan kamyonet, toprak yığınına çarptı: 2 yaralı

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Tayfur KARA/ÇARŞAMBA (Samsun), DHA) SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan komyonetin, yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçenin Eğercili Mahallesi´nde meydana geldi. Erdoğan K. (56) yönetimindeki 55 AFL 76 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyonet, toprak yığınına çarptı. Kazada, Erdoğan K. ve yanındaki Ali A. (46) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Tayfur KARA

2020-10-21 22:40:52



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