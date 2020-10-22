Samsun'da 7 kilo esrarla yakalanan 3 kişi tutuklandı

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Samsun'da jandarma tarafından toplam 7 kilo kubar esrarla yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun merkezden 19 Mayıs ilçesine uyuşturucu temini için geldikleri ileri sürülen A.M.D., H.Y. ve S.İ.'nin içinde bulunduğu araçta arama yapan jandarma ekipleri 4,5 kilo kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi ve Kadifekale Mahallesi'nde bulunan evlerinde yapılan aramalarda 2,5 kilo daha kubar esrar maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan A.M.D., H.Y. ve S.İ. Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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