Kooperatif kuran kadınlar, unutulan doğal ürünleri işleyip, satıyorlar

Hakan AKGÜNZeynep Irmak ÖCAL/HAVZA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Havza ilçesinde, üreten kadınlara destek olmak amacıyla yola çıkan 13 kadın, 2 ay önce İlk Kıvılcım Kooperatifi´ni kurdu. Dağlardan topladıkları yaban eriği, kızılcık, alıç, kuşburnundan marmelat yapan kadınlar, el emeği ürünleri de sipariş üzerine Türkiye'nin her yerine göndermeye başladı.

Havza'da yaşayan 13 kadın, üreten kadınlara destek olmak amacıyla bir sene önce kooperatif kurmaya karar verdi. İlçedeki yöneticilerin de desteğiyle 2 ay önce İlk Kıvılcım Kooperatifi'ni kuran kadınlar, bu kooperatifte günümüzde unutulan doğal ürünleri ve ham kenevirden yapılan süs eşyalarını satıyor. Dağlardan topladıkları yaban eriği, kızılcık, alıç, kuşburnundan marmelat yapan kadınlar, tüm ürünleri kavanozlara koyarak kooperatifte satıyor. Kooperatifin raflarında ayrıca yine el emeği yapılan erişteler ve tarhanalar da yer alıyor. El emeği doğal ürünlere ise Havzalı vatandaşlar büyük talep gösteriyor. Kooperatifte gözleme ve sulu yemekler de yapan kadınlara, çevre esnafı da destek veriyor. Gönüllülük esasına göre çalışan kadınlar yaptıkları ürünleri, sipariş üzerine kargoyla Türkiye'nin her yerine de gönderiyor.

'UNUTULAN ÜRÜNLERİ, RAFLARA KOYDUK'

Kooperatifin, Havza'daki vatandaşlar tarafından desteklendiğini ifade eden gönüllü Ayşegül Arslan, Havza'daki üreten kadınlara destek olmak istediklerini belirtti. Arslan, "Havzalı vatandaşlarımızın desteği büyük, esnafımız sayesinde gelişmeye devam ediyoruz. Birbirinden güzel doğal ürünler yapıyoruz. Dağlardan topladığımız ürünleri doğal bir şekilde işliyoruz. Yaban eriği, kızılcık, alıç gibi ürünlerden marmelat yapıyoruz. Kuşburnunu makineyle değil de anneannelerimizden kalma bir usul olan kevgirden geçirerek yapıyoruz. Büyüklerimizin yaptığı artık günümüzde unutulan ürünleri tekrardan raflara dizmek istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz" dedi.

'TEK AMACIMIZ ÜRETEN KADINLARA DESTEK OLMAK'

Doğal ürünlerin yanında gözleme ve özellikle çocuklar için sağlıklı anne burgerleri de hazırladıklarını söyleyen Arslan, "Bu sene Havza'da kenevir ekimi başladı, ham kenevirden de süs eşyaları yapıyoruz. Buradaki 13 kadın gönüllülük esaslı çalışıyoruz. Ürünlerimiz talep görüyor, yaklaşık 2 ay önce kurulmamıza rağmen talepten memnunuz. Sipariş üzerine Türkiye'nin her yerine kargoyla ürünlerimizi gönderiyoruz. Tek amacımız, üreten kadınlara destek olmak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Havza Hakan AKGÜN, Zeynep Irmak ÖCAL

2020-10-22 09:17:32



