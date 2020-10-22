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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Proje Yönetim Ofisine ödüllü başkan

İHA

Proje Yönetim Ofisine ödüllü başkan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Proje Yönetim Ofisinin yeni Başkanı Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da katıldığı devir teslim töreninde görevi, Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon’dan devraldı.
Törende Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Prof. Dr. Cengiz Batuk da hazır bulundu. Verdiği emekler ve yaptığı çalışmalar için Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon’a teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, ilerleyen süreçte Prof. Dr. Çon’un deneyimlerinden ve önerilerinden istifade etmeye devam edeceklerini belirtti.
OMÜ’nün araştırma üniversitesi olma yolunda ilerlediğini kaydeden Rektör Ünal, bu sebeple Proje Yönetim Ofisine verdikleri önemin altını çizdi. Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas’ın Proje Yönetim Ofisi için bir motivasyon kaynağı olacağını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon da “Ayşenur Hocamızın vizyonuyla güzel işler yapacağına inanıyorum. Ben de elimden geldiğince Üniversitemizin hizmetindeyim” dedi.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindekilerin, Proje Yönetim Ofisinin yeni Başkanı Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas’a hayırlı olsun dileklerini sunmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla devir teslim töreni sona erdi.
Sosyal Bilimler alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibi olan yeni Proje Yönetim Ofisinin Başkanı Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, ödülünü 2019 yılında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.

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