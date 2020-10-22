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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terme'de denetimler aralıksız sürüyor

İHA

Terme'de denetimler aralıksız sürüyor

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın talimatıyla Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekipleri, marketlerde fahiş fiyat artışı ve korona virüse karşı alınması gereken tedbirleri denetledi.
Gerçekleştirilen uygulamalarda bir yandan hijyen, gramaj ve etiket denetimi yapılırken diğer yandan da çalışanlara korona virüs tedbirlerini hatırlatarak, uyarılarda bulunuldu.

“Halkımızın sağlığı söz konusu olduğunda asla müsamaha göstermeyiz”
Denetimler ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kılıç, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli denetimleri yapmayı sürdüreceğiz. Halkımızın sağlığı söz konusu olduğunda asla müsamaha göstermeyiz. Ekiplerimiz korona salgınına karşı düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlerine devam ediyor. Bunun yanında pandemi sürecinde oluşabilecek fahiş fiyat artışlarına karşı da denetimlerimiz sürüyor" dedi.

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