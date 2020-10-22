İç çamaşırında uyuşturucu ile yakalanan şüpheli ve 3 arkadaşı gözaltında

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla takibe alınan T.D. ve 3 arkadaşı, polis ekiplerince yakalandı. Uyuşturucu maddeyi iç çamaşırına gizlediği belirlenen T.D. ve arkadaşları gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul´dan Samsun´a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, otobüsle Samsun´a gelen T.D.´yi takibe aldı. Yakalanmamak için Havza ilçesinde otobüsten inen T.D., arkadaşları R.S.E., K.C.Ö. ve M.C.Ö. tarafından otomobile alındı. Polis ekiplerince il girişinde bulunan uygulama noktasında durdurulan araçtaki şüpheliler, arandı. T.D.´nin iç çamaşırında uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine şüphelilere ait adreslerde arama yapan polis, 1,35 gram kokain, 157,27 gram metamfetamin, 1 captagon, 3,18 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler `Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2020-10-22 12:45:45
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