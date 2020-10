Başkan Deveci kent sakinleriyle birlikte sağlık için 10 bin adım attı Başkan Deveci korona nedeniyle ara verdiği sporuna halkla birlikte devam etti

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Sağlık için her gün 10 bin adım’ çağrısına yönelik farkındalık oluşturmak için ilçe sakinleri ile birlikte sabah 10 bin adım attı.

Sosyal medyadan kent sakinlerine, ‘sağlıklı yaşam için her gün 10 bin adım yürüyüşü’ davetinde bulunan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin çağrısı cevapsız kalmadı. Gün doğumunda Çobanlı İskelesi’nde bir araya gelen Atakumlular, Başkan Deveci ile birlikte Samsun istikametine doğru yürüyüşe geçti. Tempolu adımlarla kısa sürede Atakum Belediyesi Halk İskelesi'ne ulaşan yürüyüş grubu, iskele üzerindeki olta balıkçıları ile sohbet ettikten sonra Çobanlı İskelesi’ne doğru dönüşe geçti. Atakum Belediyesi, güzergah üzerinde kurduğu üç farklı mola istasyonunda katılımcılara su ikram etti, el dezenfektanı kullanmalarını sağladı. Yaklaşık 1,5 saat süren 5 kilometrelik yürüyüşü tamamlayan Atakumlular, 10 bin adım hedefine ulaşmış oldu.

Yürüyüş ile ilgili bilgi veren Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Ben yaklaşık 30 yıldır bu sahilde 1015 kilometre arasında her sabah yürüyorum. Bugün sabah da daha çok farkındalık oluşturabilmek için sporun önemini açık havada yürüyüşün insan sağlığına faydasını anlatabilmek için Sağlık Bakanlığı’nın o çağrısına Atakum’dan destek verebilmek için bugün böyle bir etkinlik düzenledik. Bunu sürdüreceğiz, takip edeceğiz. Atakumluların bisikletle veya sahilde doğada yürümelerini spor yapmalarını, sporla birlikte hayatlarını bütünleştirmelerini sağlamaya çalışacağız. Belediyenin amaçlarından bir tanesi de bu. Bu konuda bir farkındalık duyarlılık oluşturmak için bu yürüyüşü düzenledik” dedi.



"Atakum, Türkiye’de benzeri olmayan bir ilçe"

Atakum Belediyesi’ne ait Halk İskelesi’nde bazı düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Başkan Deveci, “Yalı Kafe’nin kapatılmasıyla iskele ışıksız kalmıştı. Bu sorunu giderdik. Balıkçılık değişik bir kültür. Onların dünyasına girmek lazım. Belediye balıkçılarla ve onların sorunlarıyla yakından ilgileniyor, onları bir sportif aktivitenin parçası olarak görüyoruz. Atakum’un bir başka özelliği var. Kentte 40 bin üniversite öğrencisi var. Bunların 5 bini yabancı uyruklu. Atakum, Türkiye’de benzeri olmayan bir ilçe. Onu öne çıkarıp Türkiye’nin diğer taraflarından fark edilen, bilinen, takip edilen bir ilçe haline dönüştürmek istiyoruz. Sanatın, kültürün, sporun etkin olduğu; sanatla, kültürle, sporlar anılan bir kent olmasını sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



"Kenti, gönüllüler ile birlikte yönetiyoruz"

Atakum’un sahip olduğu değerlere rağmen fazla yol alamadığını ifade eden Başkan Deveci, “Bunun alt yapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Sporun, sanatın yapılabileceği alanları zor bütçemizle oluşturmaya çalışıyoruz. Tüm kaynaklarımızı buna harcıyoruz. İnsana dokunan, insanın yaşamını kolaylaştıracak, insanları bir arada tutacak, komşuluk hukukunu güçlendirecek, ortak kültürlerini aynı kentte kent kültürü ile bütünleştirecek bir proje uygulamaya çalışıyoruz. Hayatın her alanında var olmaya çalışıyoruz. Bir de belediyenin kendi kadrolarının dışında kentin gönüllülerini kent yönetimine katmaya çalışıyoruz. Kent Konseyi bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Kent Konseyi’ni çok önemsiyoruz. Kentin tüm unsurlarını Kent Konseyi çatısı altında birleştirdik. Mahallelerde mahalle meclisleri oluşturuyoruz, orada herkesin görüşünü almaya çalışıyoruz. Siyaset yapmıyoruz. ‘Ben bu kentte yaşıyorum, ben de varım’ diyen insanları, ‘benim de sözüm var’ diyen herkesi dinliyoruz, herkesi projemize katmaya çalışıyoruz. ‘Yönetişim’ denilen kavramı Atakum’da uyguluyoruz” diye konuştu.



“Hayatımda unutmayacağım anılar yaşadım”

Ev izolasyonu sürecinde Atakumlulardan ciddi destek gördüğünü, onların kendisine moral olduğunu dile getiren Deveci, “Korona bende çok ciddi semptom oluşturmadı. Tabii ki ürkütücü bir hastalık. Atakumlular farklı gruplar halinde geldiler. Evimin önünde bir kısmı etkinlikler düzenledi. Müzik etkinliği düzenlediler. Sevgi gösterisinde bulundular. Bu bana moral oldu. Bekli aldığım ilaçlar kadar da etkili oldu. Samsunsporlular ayrıca geldiler. ’Biz senin yanındayız. Sen Samsunspor’u ne kadar destekliyorsan biz de Samsunspor taraftarları olarak. 'Sana sahip çıkıyoruz. Sana sağlık diliyoruz’ dediler. Bende onlara teşekkür ediyorum. Bu karşılıklı gönül bağı dediğimiz şeyin pratiğe geçen, hayata geçen uygulamaları bunlar ve güzel örneklerdi. Benim hayatımda unutmayacağım bir tarafa yazacağım anılardan bir tanesi” şeklinde konuştu.



"Atakum’un sorunlarıyla yatıp kalkıyorum"

Başarılı bir kent yönetimi için karşılıklı anlayışa ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Başkan Cemil Deveci şunları kaydetti:

“Zor bir süreçten geçiyoruz, hem Türkiye hem dünya olarak. Korona ve ekonomik nedenler bizi zorluyor. Birbirimizi anlamamız gerekiyor. Daha önce de söylüyordum, sürekli söylüyorum. Elim, Atakumluların omzunda ama gücüm sonsuz değil. Her sorunu çözemiyorum. Sorunları biliyorum, o sorunlarla yatıp kalkıyorum, olabildiğince katkı vermeye çalışıyorum. Karşılıklı anlayış gerekiyor. Bu zor günleri, birlikte, dayanışma içerisinde, birbirimizi anlayarak atlatmamız gerekiyor. Herkese kolaylık ve sağlık diliyorum.”

