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Rektör Ünal: “Karabağ, Azerbaycan’dır ve hak, sahibine teslim edilmeli”

İHA

Rektör Ünal: “Karabağ, Azerbaycan’dır ve hak, sahibine teslim edilmeli”

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Akademik camia olarak bu inancı bütün dünyaya haykırdık ve haykırmaya devam edeceğiz zira Karabağ, Azerbaycan’dır ve hak, sahibine teslim edilmelidir” dedi.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova ve OMÜ’de öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler; Azerbaycan ile dayanışmanın yansıması olan “Azerbaycan: 18 Ekim Bağımsızlık Günü Işığında Vatan Savaşı” adlı online (çevrim içi) söyleşide buluştular. OMÜ Uluslararası İlişkiler Biriminin katkılarıyla düzenlenen söyleşi, OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi aracılığıyla canlı olarak yayımlandı.
Moderatörlüğünü Azerbaycanlı doktora öğrencisi Cemale İbadbeyli Oğul’un yaptığı söyleşide Rektör Ünal ve Eğitim Müşaviri Nesibova, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmayı ve işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan’ın yaptığı katliamlara ilişkin düşünce ve değerlendirmelerini paylaştı.

“Türkçe olan Karabağ adı bile bu coğrafyanın Azerbaycan toprağı olduğunu ispatlamaktadır”
İlk olarak söz alan Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova, Azerbaycan’ın bağımsızlık ve devletleşme sürecinden bahsederek Batılı güçlerin, Dağlık Karabağ üzerinden Ermenistan’ı maşa olarak kullandığını söyledi. Çatışmalarda Ermeni güçlerin gerçekleştirdiği katliamların Hocalı Katliamı’nı tekrar hatırlattığını ve yaşattığını belirten Nesiboba “Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, Münih’teki toplantıda Karabağ’ın tarihsel ve kültürel olarak Azerbaycan’a ait olduğunu belgeleriyle kanıtlamasına rağmen Batılı güçler iddialarını, yalan ve uydurmalarla tarihsel bir kılıfa sokmaya çalışıyorlar. Türkçe olan Karabağ adı bile bu coğrafyanın Azerbaycan toprağı olduğunu ispatlamaktadır” diye konuştu.

“Türkiye’nin sahada ve masada her zaman Azerbaycan’ın yanında olması; bizler için her türlü müdafaadan kat kat üstündür”
Türkiye’nin desteğine minnettar olduklarını söyleyen Nesibova, sözlerine şöyle devam etti:
“Ermeni işgalcilere karşı mücadelede kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin yürekten gelen itibarlı kardeş sözü ile sahada ve masada her zaman Azerbaycan’ın yanında olması; bizler için her türlü müdafaadan kat kat üstündür. Bu zor günlerde bütün dünya Türkleri, birlik ve dayanışma içinde olmalı. Karabağ’ın işgalden kurtulacağı gün yakındır çünkü Karabağ, Azerbaycan toprağıdır; Azerbaycan’dır. Vatan uğrunda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyor, ruhları önünde saygıyla eğiliyorum. ‘İki devlet bir millet’ olan Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşliğinin daim olmasını temenni ediyorum.”

Rektör Ünal: “Karabağ, Azerbaycan’dır ve hak, sahibine teslim edilmeli”
Ardından sürece dair fikir ve izlenimlerini aktaran Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise Azerbaycan’ın varlığına yöneltilen tehdidi, Türkiye’ye yönelik bir tehdit olarak gördüklerine işaret ederek, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmamız, doğal bir reflekstir. Karabağ’da kurtarılması gereken topraklar, bizler için onur meselesidir. Bu bir savaş ve şehitler verdik; biz şehitlerimizi topraklarımızın kadim bekçileri ve ruhu olarak kabul ediyoruz, onları asla ölü olarak görmüyoruz. Karabağ’da Batı’nın himayesinde olan Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın öz varlıklarına yönelik bir saldırısı var. Ermenileri, tarihi manipüle eden bir millet olarak tanıyoruz. Sahnelenen bu oyunun da Karabağ’da tutmayacağına inanıyoruz. Akademik camia olarak bu inancı bütün dünyaya haykırdık ve haykırmaya devam edeceğiz zira Karabağ, Azerbaycan’dır ve hak, sahibine teslim edilmelidir” şeklinde konuştu.

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasını, “Demir Perde” ülkeleri arasına sıkıştırılmış bir mahkûmiyetin sona erdirilmesi olarak niteleyen Rektör Ünal, bir kez daha böylesine bir tehdide müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

“Karabağ’da aynı zamanda kültürel bir işgal var”
İşgali askerî ve kültürel olmak üzere iki farklı boyutuyla tanımlayan Rektör Ünal, Azerbaycan’ın askerî işgalden kurtulduğuna fakat bir kültürel işgal sürecinin devam ettiğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “Kültürel işgalin en önemli unsuru ‘algı yönetimi’ olarak karşımıza çıkıyor zira Ermenistan sözde soykırım iddiasını bir algı yönetimine dönüştürdü. O nedenle bizler de bu sürecin bir algı yahut tasavvur savaşı olduğunu fark etmek zorundayız. Askerî kurtuluş, eğer kültürel anlamda bağımsızlık ilan edilmediği müddetçe tam kurtuluş olarak addedilmemeli. Bu hususu, özellikle üniversitelerde öğrenim gören kardeşlerimize yönelik olarak vurgulamak istiyorum. Medeniyetimizin değerlerini en üst düzeyde öğrenmek, kavramak ve kıyamete kadar baki kalmasını sağlamak, üretken ve çalışkan olmamızla mümkündür. Zira bizleri tarih sahnesinde var edecek değerler bunlardır.”

“Ermenistan Karabağ’da Türk izlerini yok etmek istiyor”
“Kültürel işgalin, askerî işgal kadar tehlikeli ve yok edici bir etkiye sahip olduğunu görmeliyiz” diyen OMÜ Rektörü, kültürel işgalin yıkıcı etkilerini ise şu sözlerle dile getirdi: “Ermenistan işgalci bir devlettir, bu coğrafyadaki etnik kökeni, Türk medeniyetini, mimarisini ve estetiğini, kısacası Türk izlerini yok etmek için harekete geçmiş ve savaş suçu işlemektedir. Yani Ermenistan’ı sadece Karabağ’ı işgal etmiş ve sınırlarını büyütmüş bir ülke olarak görmüyoruz. Bunları psikolojisi, sosyolojisi, uluslararası ilişkileri, ekonomisi, sanatı, medeniyeti vb. unsurlarla bütüncül olarak düşünmek gerekiyor. Bu çerçevede Türk varlığı, kültürü ve medeniyetinin temsili noktasında bütün imkânlarımızı seferber etmek, asli görevimiz olmalı. Dolayısıyla da kardeşlerimizin güçlü bir kimlik ve donanımla yetişmesini, dünyaya yayılmasını arzu etmekteyiz. Çünkü kültürler savaş hâlinde, bu sebeple öz değerlerimize vâkıf değilsek, değerlerimizden bihabersek sonrasında bir başka kültürün veya medeniyetin sahip olduğu değerlerin yüceliğini yahut üstünlüğünü kabul ediyoruz. Bu durum aslında bizim kaybettiğimiz anlamına geliyor. Yani savaşmadan, savaş meydanına çıkmadan yenilmiş oluyoruz.”
Söyleşi, Rektör Ünal ve Eğitim Müşaviri Nesibova’nın; Azerbaycanlı öğrencilerin yönelttiği soruları cevaplamasıyla devam etti.

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