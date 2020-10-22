Canik’te tablet dağıtımına başlandı

Canik Belediyesi ilçede tableti olmayan 170 öğrenciye tablet dağıtımı yaparak uzaktan eğitim sürecine desteklerini sürdürdü.

Canik Belediyesinin online eğitime erişim sorunu yaşayan öğrenciler için başlattığı çalışma kapsamında Canik ilçesinde ikamet etmekte olan ihtiyaç sahibi 170 öğrenci tespit edildi. Canik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tablet dağıtım töreninde pandemi tedbirlerine dikkat edildiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Uzaktan eğitim sürecinde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için ücretsiz internet hizmeti ve EBA destek noktası gibi çeşitli projeler geliştirmiştik. Şimdi de gerçekleştirmiş çağrı sonucu Belediyemize başvuruda bulunan tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize tablet hediye ediyoruz. Burada iki kıstasımız var. Birincisi başvuruda bulunanların ilçemizde ikamet ediyor olması. İkincisi ise gerçek mana da ihtiyaç sahibi olması. Projemizi ilk açıkladığımızda 55 rakamını zikretmiştik ancak bu kıstaslara uygun olarak gerçekleşen 170 başvurunun tamamına tablet verme kararı aldık. Burada aynı zamanda tabletlerin ve uzaktan eğitim platformlarının nasıl kullanılacağına dair bir eğitim çalışması da gerçekleştiriyoruz. Genel manada sosyal yardım hususunda gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalara bakıldığında sosyal belediyeciliği bütün yönleriyle sahaya yansıtmaya çalıştığımız görülecektir. Belediyeciliği sadece yol, kaldırım, park yapmak olarak görmüyoruz. Sosyal belediyecilik ile yatırım belediyeciliğini bir bütün olarak ele alıyoruz” dedi.

Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar’ın da katıldığı EBA destek sisteminin nasıl kullanılacağının anlatıldığı eğitim sunusunun ardından sona erdi.

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