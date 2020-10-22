Samsunspor'da bir oyuncu daha koronaya yakalandı

TFF 1.Lig ekibi Samsunspor tarafından bir oyuncunun daha korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.



Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün yapılan haftalık rutin testlerde bir oyuncumuzun Kovid19 testi pozitif çıkmıştır. Ayrıca 17 Ekim Cumartesi günü yapılan Kovid19 test sonucu pozitif çıkan oyuncumuzun bugün yapılan testi de yine pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon ve tedavi süreci devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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