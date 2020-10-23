Sertifikalı tohum kullanım desteği başvuruları başladı

Sertifikalı tohum kullanım desteği 2021 üretim yılı başvurularının başladığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2005 yılından beri sertifikalı tohum kullanım desteği ödemeleri yapılıyor. Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) 2021 üretim yılına kayıtlı ürünlere (yani 2021 yılında hasat edilen ürünlere) ait sertifikalı tohum kullanım desteği başvuruları 19 Ekim tarihinden itibaren başladı. Uygulama tebliğinde belirtilecek son başvuru tarihine kadar başvurular devam edecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Sertifikalı tohum kullanım desteği 2021 üretim yılı başvuruları 19 Ekim tarihi itibarı ile başlamıştır. Başvurularda faturayı düzenleyen kişiye ait tohum üretici belgesi veya doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi veya tohumluk bayi belgesi fotokopisi istenecektir. Tohumluk bayileri ile tohum üreticileri tarafından tohumluk satış faturaların yasal süreci içerisinde düzenlenmeyen, ekim dönemi sonrasında düzenlenen faturalar ile müracaatta bulunan üreticiler sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında değerlendirilmeyecektir. Üretici, tohumluk bayileri ve tohum üreticilerine duyurulur” dedi.

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