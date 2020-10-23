Atakum Belediyesi'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

Atakum Belediyesi, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının adını kullanarak ihtiyaç sahibi olan çocuklar için yardım ve para talep eden şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Samsun Atakum Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye başkanımızın ve başkan yardımcılarımızın adını kullanarak özellikle çocuklara yardım için para topladığını ve yardım kampanyası yürüttüklerini iddia eden kişilerin, telefon yoluyla yurttaşlarımızı aradığını üzülerek öğrendik. Atakumluların bu gibi kişilere karşı dikkatli olmasını ve yardım topladıklarını iddia edenleri belediyemize ve güvenlik güçlerine bildirmelerini rica ederiz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.