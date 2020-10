Korku erken tanıya engel olmasın

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayfer Kamalı Polat, meme kanseriyle ilgili olarak, “Korku, hastalarımızın erken tanı şanslarını ellerinden kaçırmasına yol açan en büyük engel” dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayfer Kamalı Polat, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" nedeniyle erken tanının önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Meme kanseri konusunda toplumdaki bilinç düzeyinin artırılmasının önemine değinen Prof. Dr. Ayfer Kamalı Polat, “Meme kanserinde yapılan dünya çapındaki mücadelede en büyük engel olarak karşımıza çıkan şey korku. Korku kadın ve erkek hastalarımızın erken tanı şanslarını ellerinden kaçırmasına yol açan en büyük engel. Pek çok hastamızı biliyorum ki korku nedeniyle kendisini muayene etmiyor, hastalık ileri aşamaya geldikten sonra zorunlu olarak tanı merkezine başvuruyor. Bu böyle olsun istemiyoruz” diye konuştu.

Meme kanseri konusunda dünyada yapılan çalışmaların korku duygusunu beslememesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Polat, “Biz bir taraftan toplumu bilgilendirmek adına meme kanseri hakkında bilgiler verirken, eğer bunu korku düzeyini artıracak, korkuyu besleyecek tarzda yaparsak, daha çok hastaya ulaşarak daha çok hastayı tanı merkezlerine getirmek olan amacımızı olumsuz etkilemiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

Polat, meme kanserinin yüzde 1 oranında da olsa erkeklerde de görülebileceği bilgisini verdi.

Erken tanının hastalığın tedavisinde ve seyrinde çok önemli olduğunu vurgulayan Bölüm Başkanı Polat, “Meme kanserindeki şu anda elimizdeki en güçlü silah erken tanı. Bunu da başarabileceğimiz en önemli aracımız tarama yöntemleridir. Mamografi başta olmak üzere, kişinin her ay kendi kendini muayene yapması oldukça önemlidir. Bunun dışında risk grubuna göre değişebilse de her kadın için 40 yaşından sonra 70 yaşına kadar her yıl mamografi çekiminin sağlanması gerekiyor. Özellikle ülkemizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz olarak çağrı yoluyla sunulan bir hizmet olarak ‘toplum tarama’ programı yer alıyor. Bunun yanında resmi güvenceyle resmi kurumlarda, devlet kurumlarında ve hatta resmi anlaşmaları olduğu takdirde özel hastanelerde bu teşhis tedavi hizmetleri devlet güvencesiyle yapılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Polat, kadınların bu imkanlarını en iyi şekilde kullanmalarına ve erken tanı için tarama programlarına katılmalarının önemine dikkat çekti.

