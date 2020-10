İLKEM’de başarıyı yakalayan öğrenciler ödüllendirildi Başkan Demirtaş sözünü tuttu, öğrencilere Samsunspor forması hediye etti

İlkadım Belediyesi tarafından Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) başarıyı omuzlayan İlkadım Etüt ve Eğitim Merkezi (İLKEM) öğrencilerine ödül takdimi gerçekleştirildi.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İlkadım Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Acem Tekkesi’nde yapılan programda LGS'ye İLKEM’in düzenlediği Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile hazırlanan ve derece yaparak nitelikli okullara yerleşen öğrenciler ödüllendirildi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın rahatsızlığı nedeniyle katılım sağlayamadığı programda İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık ve Ramazan Bayraktar yer aldı.



“Çağın getirdiği yenilikleri öğrencilerimizle buluşturuyoruz”

Açılış konuşmasın yapan Eğitimci İdris Yüce, “İLKEM’lerimiz her geçen yıl kazandığı tecrübe ile büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Sadece İlkadım’ın değil Samsun genelinde birçok öğrencinin ilgi odağı oluyor. 3 farklı şubemizde çağın getirdiği yenilikleri yakından takip ederek açtığımız kurslarımızda yaşanan başarılar hepimizi mutlu etmekte. Bu vesile ile başarı kazanmış tüm öğrencilerimizi ve desteklerini esirgemeyen velilerimize canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.



“Başkan Demirtaş’ın eğitime verdiği destek başarıyı getirdi”

Programda duygu ve düşüncelerini paylaşan İLKEM Eğitim Koordinatörü Davut Öz, ”İstiklal Marşı’nın 97. yıl dönümünde İlkadım Belediye Başkanı Necaattin Demirtaş’ı makamında ziyaret etmiştik. İLKEM’li öğrencilerle sohbet edip istek ve taleplerini soran Başkan Demirtaş, ‘LGS sınavında derece yapanlara bizimde bir sürprizimiz olacak’ diyerek başarı sözü almıştı. Buna karşılık öğrenciler Samsunspor maçına Başkan Demirtaş’la birlikte gitme talebinde bulundular. Pandemi dolayısıyla maça gidemeyen öğrencilere ve başarı yakalayan öğrencilerimize Başkanımız Necattin Demirtaş sözünü tutarak kendisini ziyarete gelen tüm öğrencileri Samsunspor formasıyla ödüllendirdi“ diye konuştu.



“Bizler her daim yanınızdayız”

“Buradan aldıkları eğitimle başarıyı yakalayan evlatlarımız geleceğimizi teslim edeceğimiz yarının büyükleri olacak” diyen İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, ”Burada bulunan ve başarıyı yakalayan her bir öğrencimizi yakından takip edip hayat hikayelerini biliyorum. Sizlerle ilk karşılaşmamızda ‘Sizin diğerlerinden hiçbir farkınız yok. Siz bunu başarırsınız, o ışığı sizlerde görüyorum’ demiştim. Çünkü ben öğretmenlerimizin samimiyetinden sizlerin de gayretinizden emindim. Burası bugün ‘çalıştık, başardık’ dediğiniz nokta. Sizler geleceğin valisi, kaymakamı, doktoru olacaksınız. Bundan sonraki hayatınızda özveri ile çalışacaksınız. Bizler her daim yanınızdayız. Azminiz ve başarılarınız için sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Önce iyi bir insan olmalısınız”

Öğrencilerimiz sistemli bir şekilde çalışarak bu başarıyı elde etmişlerdir. Başarılarının devamını üniversitede de görmek istiyoruz diyen İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, ”Hangi görev ve mevkilerde olduğunuz önemli değil, önce iyi bir insan olmalısınız. Zaten iyi birer insan olmayı başarırsanız, arkasından mesleki başarılar de gelecektir. Bizim yerimize geçecek ve daha iyilerini başaracak nesil sizler olacaksınız. Kazandığınız üniversitelerde sizlere başarılar dilerim” sözlerini kullandı.



Başarıyı yakalayan öğrenciler formalarına kavuştu

Programa katılım sağlayan tüm öğrenciler Samsunspor formalarını İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Bayraktar, Şerif Mırık ve İlkadım Belediyesi BasınYayın Müdürü Hüseyin Özköse’nin ellerinden aldılar. İLKEM öğretmenlerine ise ödüllerini, Eğitim Koordinatörü Davut Öz takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.