İLKEM’de başarıyı yakalayan öğrenciler ödüllendirildi Başkan Demirtaş sözünü tuttu, öğrencilere Samsunspor forması hediye etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İLKEM’de başarıyı yakalayan öğrenciler ödüllendirildi Başkan Demirtaş sözünü tuttu, öğrencilere Samsunspor forması hediye etti

İHA

İLKEM’de başarıyı yakalayan öğrenciler ödüllendirildi Başkan Demirtaş sözünü tuttu, öğrencilere Samsunspor forması hediye etti

İlkadım Belediyesi tarafından Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) başarıyı omuzlayan İlkadım Etüt ve Eğitim Merkezi (İLKEM) öğrencilerine ödül takdimi gerçekleştirildi.
İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İlkadım Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Acem Tekkesi’nde yapılan programda LGS'ye İLKEM’in düzenlediği Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile hazırlanan ve derece yaparak nitelikli okullara yerleşen öğrenciler ödüllendirildi.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın rahatsızlığı nedeniyle katılım sağlayamadığı programda İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık ve Ramazan Bayraktar yer aldı.

“Çağın getirdiği yenilikleri öğrencilerimizle buluşturuyoruz”
Açılış konuşmasın yapan Eğitimci İdris Yüce, “İLKEM’lerimiz her geçen yıl kazandığı tecrübe ile büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Sadece İlkadım’ın değil Samsun genelinde birçok öğrencinin ilgi odağı oluyor. 3 farklı şubemizde çağın getirdiği yenilikleri yakından takip ederek açtığımız kurslarımızda yaşanan başarılar hepimizi mutlu etmekte. Bu vesile ile başarı kazanmış tüm öğrencilerimizi ve desteklerini esirgemeyen velilerimize canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

“Başkan Demirtaş’ın eğitime verdiği destek başarıyı getirdi”
Programda duygu ve düşüncelerini paylaşan İLKEM Eğitim Koordinatörü Davut Öz, ”İstiklal Marşı’nın 97. yıl dönümünde İlkadım Belediye Başkanı Necaattin Demirtaş’ı makamında ziyaret etmiştik. İLKEM’li öğrencilerle sohbet edip istek ve taleplerini soran Başkan Demirtaş, ‘LGS sınavında derece yapanlara bizimde bir sürprizimiz olacak’ diyerek başarı sözü almıştı. Buna karşılık öğrenciler Samsunspor maçına Başkan Demirtaş’la birlikte gitme talebinde bulundular. Pandemi dolayısıyla maça gidemeyen öğrencilere ve başarı yakalayan öğrencilerimize Başkanımız Necattin Demirtaş sözünü tutarak kendisini ziyarete gelen tüm öğrencileri Samsunspor formasıyla ödüllendirdi“ diye konuştu.

“Bizler her daim yanınızdayız”
“Buradan aldıkları eğitimle başarıyı yakalayan evlatlarımız geleceğimizi teslim edeceğimiz yarının büyükleri olacak” diyen İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, ”Burada bulunan ve başarıyı yakalayan her bir öğrencimizi yakından takip edip hayat hikayelerini biliyorum. Sizlerle ilk karşılaşmamızda ‘Sizin diğerlerinden hiçbir farkınız yok. Siz bunu başarırsınız, o ışığı sizlerde görüyorum’ demiştim. Çünkü ben öğretmenlerimizin samimiyetinden sizlerin de gayretinizden emindim. Burası bugün ‘çalıştık, başardık’ dediğiniz nokta. Sizler geleceğin valisi, kaymakamı, doktoru olacaksınız. Bundan sonraki hayatınızda özveri ile çalışacaksınız. Bizler her daim yanınızdayız. Azminiz ve başarılarınız için sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Önce iyi bir insan olmalısınız”
Öğrencilerimiz sistemli bir şekilde çalışarak bu başarıyı elde etmişlerdir. Başarılarının devamını üniversitede de görmek istiyoruz diyen İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, ”Hangi görev ve mevkilerde olduğunuz önemli değil, önce iyi bir insan olmalısınız. Zaten iyi birer insan olmayı başarırsanız, arkasından mesleki başarılar de gelecektir. Bizim yerimize geçecek ve daha iyilerini başaracak nesil sizler olacaksınız. Kazandığınız üniversitelerde sizlere başarılar dilerim” sözlerini kullandı.

Başarıyı yakalayan öğrenciler formalarına kavuştu
Programa katılım sağlayan tüm öğrenciler Samsunspor formalarını İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Bayraktar, Şerif Mırık ve İlkadım Belediyesi BasınYayın Müdürü Hüseyin Özköse’nin ellerinden aldılar. İLKEM öğretmenlerine ise ödüllerini, Eğitim Koordinatörü Davut Öz takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AKM'ye tel örgülü intihar önlemi
YEREL HABERLER AKM'ye tel örgülü intihar önlemi
Yarım asırlık ayakkabı ustaları teknolojiye direniyor Teknolojiye inat yarım asırdır ayakkabı imal ediyor
YEREL HABERLER Yarım asırlık ayakkabı ustaları teknolojiye ...
Samsun’da 2 bin 193 faal dernek var
YEREL HABERLER Samsun’da 2 bin 193 faal dernek var
Uzun süre kullanılan maskedeki bakteriler laboratuvarda gözler önüne serildi Uzun süre kullanılan maskeler mikrop saçıyor
YEREL HABERLER Uzun süre kullanılan maskedeki bakteriler ...
Korku erken tanıya engel olmasın
YEREL HABERLER Korku erken tanıya engel olmasın
Dr. Düzenli: “Turgut Cansever mimarlığın kurucu zihinlerindendir”
YEREL HABERLER Dr. Düzenli: “Turgut Cansever mimarlığın kurucu ...
Karadeniz'de yağışlar yarıya düştü, kuraklık tehlikesi başladı
YEREL HABERLER Karadeniz'de yağışlar yarıya düştü, kuraklık ...
Atakum Belediyesi’nin kırsalı kalkındıracak Jersey projesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nin kırsalı kalkındıracak Jersey ...
17 öğrenci hafızlık kervanına katıldı
YEREL HABERLER 17 öğrenci hafızlık kervanına katıldı
Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıldı
23 yıl hapis cezası alan şahıs polis uygulamasında kendini ele verdi
YEREL HABERLER 23 yıl hapis cezası alan şahıs polis uygulamasında ...
Atakum Belediyesi'nden 'dolandırıcılık' uyarısı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi'nden 'dolandırıcılık' uyarısı
Cezaevinin eski teknisyenine FETÖ'den elektronik kelepçe ile ev hapsi
YEREL HABERLER Cezaevinin eski teknisyenine FETÖ'den elektronik ...
5 kilo 395 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 5 kilo 395 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Samsunspor’dan ‘sakatlık’ açıklaması
YEREL HABERLER Samsunspor’dan ‘sakatlık’ açıklaması
Terme'de 'Halk Buluşmaları' sürüyor
YEREL HABERLER Terme'de 'Halk Buluşmaları' sürüyor
Adalet Bakan Yardımcısı Büyükşehir’in projelerini inceledi
YEREL HABERLER Adalet Bakan Yardımcısı Büyükşehir’in projelerini ...
Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Demirtaş: “Spor alt yapımızı daha da geliştireceğiz”
YEREL HABERLER Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Demirtaş: ...
PTT'den 180. müşteriye ödül Samsun PTT 180. yaşını kutladı
YEREL HABERLER PTT'den 180. müşteriye ödül Samsun PTT 180. yaşını ...
Gazi Hizmet Binası satışa çıkıyor
YEREL HABERLER Gazi Hizmet Binası satışa çıkıyor
Kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu çıktı
Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
Cezaevinin eski teknisyeni FETÖ'den gözaltına alındı
YEREL HABERLER Cezaevinin eski teknisyeni FETÖ'den gözaltına alındı
Sertifikalı tohum kullanım desteği başvuruları başladı
YEREL HABERLER Sertifikalı tohum kullanım desteği başvuruları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X