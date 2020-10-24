Samsun'da berber ve kuaförlere Covid-19 denetimi



Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, Covid-19 tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezleri denetlendi. İş yeri sahipleri ve çalışanları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıldı.

Samsun'da, Covid-19 tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ve zabıta ekipleri, berber, kuaför ve güzellik merkezlerini denetledi. İş yeri sahipleri ve çalışanlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıldı. Denetimlerin mutlaka yapılması gerektiğini söyleyen berber Avni Kol, "Bazı berber arkadaşlar, 'biz maskemizi takıyoruz ama müşteri maske takmıyor' diyor. Müşteriye maske taktırmayınca ondan alma riskimiz yüzde 90 oluyor. 'Nasıl tıraş edeceğiz' diyorlar ama biz yapıyoruz, bu zor bir şey değil. Daha sık denetim olması lazım. Cezaların daha yüksek olması lazım" dedi.

Tıraş olduğu sırada denetim yapılan Çetin Şahin de, "Sürekli geldiğim bir berber ve kurallara uyuluyor. Biz de gönül rahatlığı ile geliyoruz. İkimiz de maske taktığımız için birbirimize bulaştırma riskini en aza indirmiş oluyoruz. Denetimlerin daha sık yapılması belki daha yerinde olur" diye konuştu.

Bu arada kentte cadde ve sokaklarda kimi vatandaşlar maskelerini takarken, kimileri ise çene altlarına maske taktıkları görüldü. DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-10-24 14:24:16



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