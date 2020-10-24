13.5 kilo esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu 13.5 kilo esrarla yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun merkezden Bafra ilçesine uyuşturucu temini için gittikleri ileri sürülen 4 kişinin içinde bulunduğu araç jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 13.5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayda ilgili H.P., S.U., S.K. ve K.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan 4 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Bafra Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.U. ve S.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen, H.P. ve K.G. adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.