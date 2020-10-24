Samsun’da sahte alkolden komaya giren şahıs öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da sahte alkolden komaya giren şahıs öldü

İHA

Samsun’da sahte alkolden komaya giren şahıs öldü

– Samsun’un Çarşamba ilçesinde sahte alkol kullanımı nedeniyle 3 gün komada kalan kişi yaşam savaşını kaybetti. Ailesi düzenlenen cenaze namazında şahsa sahte alkol sattığını iddia ettikleri büfecinin serbest kalmasına tepki gösterdi.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Kumköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Özcan Akdoğan (41) 20 Ekim Salı günü mahalledeki büfeden alkol satın alarak kullandı. Ertesi sabah uyandığında kendini iyi hissetmeyen Akdoğan, yakınları tarafından hastaneye götürülmek üzere yola çıktı. Hastane yolunda gözlerini kaybeden, ağzın köpükler çıkmaya başlayan Akdoğan, 72 saat komada kaldı. Verdiği yaşam savaşını bugün sabah saatlerinde kaybeden Akdoğan için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Akdoğan cenaze namazının ardından Kumköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.

Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Özcan Akdoğan’a 'sahte alkol sattığı' iddia edilen mahalledeki büfeci Kani G. gözaltına alındı. Şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda sahte alkol ele geçirildi. Ancak büfeci 'delil yetersizliği' gerekçesiyle serbest bırakıldı. Cenaze sonrası konuşan Akdoğan’ın yakınları kardeşlerine sahte alkol satarak ölümüne sebep olduklarını iddia ettikleri büfecinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

"Yüz liraya alacağına 15 liraya alıp içiyor, sonucu bu"
Kardeşlerden Ercan Akdoğan, “Şahıs ekipler tarafından yakalandı. 40 şişe evinde, 35 şişe dükkanında, artı bidonlarla sahte alkol yakalandığı halde adamı bir gece nezarette yatırdılar. Ertesi gün serbest bıraktılar. Herkes burada 56 tane köy belki 10 tane köy bu adamdan alkol alıp içiyor. Bu da ucuz yapma sattığı için buradaki fakir fukara köydeki insanların işine geliyor. Yüz liraya alacağına 15 liraya alıp içiyor, sonucu bu. Bunların yakalanmasına rağmen savcı hala daha benden delil istiyor. Savcıya soruyorum: ‘Şimdi adam ölmüş 40 tane şişeyi evde yakalamışsın. 35 tane de dükkanında yakalamışsın. Bana diyorsun ki; 'sahte alkolün faturası var mı?' Onun için adalet yerini bulacaktır diye inanıyoruz” dedi.

Özcan Akdoğan'ın rahatsızlandığı anda yaşadıklarını anlatan Ercan Akdoğan, “Hastaneye ilk götüren benim. Hastaneye götürürken ben ona sordum: ‘Ne içtin, ne yaptın doktora doğru bilgi verelim’ diye. Ben Kani G.’den yapma rakı aldım, onu içtim’ dedi. Kardeşimi arabaya koydum. Buradan giderken gözleri kapandı. Daha görmez oldu. Hastanenin önüne gidene kadar bitkisel bir hayata geçti. Ağzından köpükler çıkmaya başladı. Sağlıkçılar sağ olsun müdahaleyi yaptılar ancak yeterli olmadı. Onların da yapabileceği bir şey yoktu. 3 gün yattı. 72 saat süre vermişlerdi, olan bu” diye konuştu.

Kardeşlerden Mustafa Akdoğan, “Bizim kardeşimiz buradaki büfeden ve birçok büfeden içki kullanıyordu. Ancak buradaki büfeden metil alkol satıldığına dair bir bilgi aldık. Kardeşimizin metil alkolün verdiği zarardan ötürü kalp krizi geçirmesiyle hastaneye sevk etmesinden dolayı öğrendik. Gözleri kör olduğunu kendisi bize söyledi. Hastaneye gittiğimizde kalbi durdu. Hastaneden bize 'metil alkol kullandığı' söylendi. Kan değerlerinde alkol oranı çıkmıyor metil alkolde sadece vücuttaki metil alkol oranı artıyor. Bu da bütün organları yok ediyor. Bu yüzden ‘nereden alır nereden alır’ diye düşündük. Giderken kendisine diğer abim ne içtin diye sorduğunda 'Kani’den aldım' diye kendisi söylemiş. Bunu bizzat söylediği için bu adam zaten büfeci. Biz bunun üzerine ihbarda bulunduk. Bu ihbarın üzerine jandarma ekipleri geldi. Gerekli baskını yaptı. Bol miktarda da kaçak ürün yakaladı. Hem evinde hem iş yerinde kaçak alkol, metil alkol tespiti yapıldı. Biz cenazemizi gömdük adam hala dışarıda büfe çalıştırıyor” şeklinde konuştu.

En büyük kardeşi Erdal Akdoğan ise, “Benim kardeşim devamlı alkol kullanıyordu. Bunu cümle alem biliyor. Biz bunu inkar etmiyoruz. Benim kardeşime, devlet sana ruhsat vermiş ‘bu alkolü’ satabilirsin demiş. O alkolü satsa da benim kardeşim ölüm komasına girse ölse ‘içmeseymiş’ derdim. Kardeşimi suçlardım. Ama alkol diye sen benim kardeşime tutuyorsun zehir veriyorsun. Eğer bu serbestse bizim hiç konuşmamıza da gerek yok” sözlerini kullandı.
Cenaze sırasında, vefat eden Özcan Akdoğan’ın kız kardeşi fenalık geçirdi. 4 kardeşi bulunan Akdoğan’ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

13.5 kilo esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 13.5 kilo esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
2. el otoda satışlar durdu ama fiyatlar durmadı 90 bin TL’den satılan arabanın fiyatı 2 ayda 138 bin TL’ye çıktı
YEREL HABERLER 2. el otoda satışlar durdu ama fiyatlar durmadı 90 ...
Samsun'da berber ve kuaförlere Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Samsun'da berber ve kuaförlere Covid-19 denetimi
İLKEM’de başarıyı yakalayan öğrenciler ödüllendirildi Başkan Demirtaş sözünü tuttu, öğrencilere Samsunspor forması hediye etti
YEREL HABERLER İLKEM’de başarıyı yakalayan öğrenciler ...
AKM'ye tel örgülü intihar önlemi
YEREL HABERLER AKM'ye tel örgülü intihar önlemi
Yarım asırlık ayakkabı ustaları teknolojiye direniyor Teknolojiye inat yarım asırdır ayakkabı imal ediyor
YEREL HABERLER Yarım asırlık ayakkabı ustaları teknolojiye ...
Samsun’da 2 bin 193 faal dernek var
YEREL HABERLER Samsun’da 2 bin 193 faal dernek var
Uzun süre kullanılan maskedeki bakteriler laboratuvarda gözler önüne serildi Uzun süre kullanılan maskeler mikrop saçıyor
YEREL HABERLER Uzun süre kullanılan maskedeki bakteriler ...
Korku erken tanıya engel olmasın
YEREL HABERLER Korku erken tanıya engel olmasın
Dr. Düzenli: “Turgut Cansever mimarlığın kurucu zihinlerindendir”
YEREL HABERLER Dr. Düzenli: “Turgut Cansever mimarlığın kurucu ...
Karadeniz'de yağışlar yarıya düştü, kuraklık tehlikesi başladı
YEREL HABERLER Karadeniz'de yağışlar yarıya düştü, kuraklık ...
Atakum Belediyesi’nin kırsalı kalkındıracak Jersey projesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nin kırsalı kalkındıracak Jersey ...
17 öğrenci hafızlık kervanına katıldı
YEREL HABERLER 17 öğrenci hafızlık kervanına katıldı
Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıldı
23 yıl hapis cezası alan şahıs polis uygulamasında kendini ele verdi
YEREL HABERLER 23 yıl hapis cezası alan şahıs polis uygulamasında ...
Atakum Belediyesi'nden 'dolandırıcılık' uyarısı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi'nden 'dolandırıcılık' uyarısı
Cezaevinin eski teknisyenine FETÖ'den elektronik kelepçe ile ev hapsi
YEREL HABERLER Cezaevinin eski teknisyenine FETÖ'den elektronik ...
5 kilo 395 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 5 kilo 395 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Samsunspor’dan ‘sakatlık’ açıklaması
YEREL HABERLER Samsunspor’dan ‘sakatlık’ açıklaması
Terme'de 'Halk Buluşmaları' sürüyor
YEREL HABERLER Terme'de 'Halk Buluşmaları' sürüyor
Adalet Bakan Yardımcısı Büyükşehir’in projelerini inceledi
YEREL HABERLER Adalet Bakan Yardımcısı Büyükşehir’in projelerini ...
Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Demirtaş: “Spor alt yapımızı daha da geliştireceğiz”
YEREL HABERLER Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Demirtaş: ...
PTT'den 180. müşteriye ödül Samsun PTT 180. yaşını kutladı
YEREL HABERLER PTT'den 180. müşteriye ödül Samsun PTT 180. yaşını ...
Gazi Hizmet Binası satışa çıkıyor
YEREL HABERLER Gazi Hizmet Binası satışa çıkıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X