Çakmak gazı çeken 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da çakmak gazı çektiği iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, sokakta baygın halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Vezirköprü ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayide çırak olarak çalıştığı öğrenilen 14 yaşındaki H.M.Ş.. sokakta sırtüstü yatar halde baygın bulundu. Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çakmak gazı çektikten sonra fenalaşarak yere yığıldığı iddia edilden çocuğun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.