Uyuşturucu baskınında 11 saçtan aranan kadın yakalandı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir eve düzenlenen baskında uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahsın karısının da 11 saçtan arandığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen ve hakkında 7 yıl 1 ay hapis cezası da bulunduğu ortaya çıkan kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile ilgili İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili uyuşturucu sattığı tespit edilen E.K. gözaltına alındı. Narkotik polisi evde bulunan E.K.'nin karısı N.G.'nin (39) GBT sorgulamasını yapınca kadının 11ayrı suçtan arandığını ve hakkında hapis cezasının bulunduğu tespit etti. N.G. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen N.G. hakkında kesinleşmiş toplam 7 yıl 1 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Adli işlemleri tamamlanan N.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.