Pencerenin camını silerken düşen kadın ölümden döndü

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Samsun'da evinin penceresinin camını silerken düşen kadın hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin penceresinin camını silerken birinci kattan yere düşen F.C. (34) adlı kadın yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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