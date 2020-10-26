Uyku apnesi ailesel sorunları da ortaya çıkarıyor

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, "Sadece kişinin sağlığı açısından değil, boşanmaya dahi sebep olan, ailesel sorunlar olarak ta problemler ortaya çıkaran uyku apnesi tedavisi olan bir sağlık sorunudur” dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri KBB Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, uyku apnesi hakkında soruları cevapladı. “Uyku apnesi, kısaca uykuda nefes durmasıdır” diyen Doç. Dr. Erdal Seren, "Şiddetli bir horlamayı takiben en az 10 saniye boyunca uykuda nefes durmasına uyku apnesi diyoruz. Bu durum hem kişinin sağlığını hem de aile ve sosyal yaşantısını hatta ekonomik problemlerini yol açan bir hastalıktır. Uyku apnesi, çocukluktan beri burun tıkanıklığı olan ya da alerjik bünyesi olanlarda, yoğun sigara içenlerde, düzensiz beslenenler de, boyun yapısı dar, dil yapısı büyük, hormonal problemi ya da çenesi geriye doğru yapısı problemi olanla da daha sık yaşamaktadırlar. Herkes de uyku apnesi olacak diye bir durum da yok. Hareketsizlik, düzensiz beslenme, gece geç saatte ağır yemek yememe, aşırı stres bunlar endokrin sistemini etkiledikleri için uyku apnesini arttırmaktadır. Kişinin kendi sağlığı ile ilgili kalp rahatsızlıklarına yol açabilir, yüksek tansiyon ritim bozuklukları gibi nedenler olabilir, birçok metabolik hastalıklara neden olabilir. Bu da kilo alma, dikkat dağınıklığı, depresyon, sabah yorgun ve gergin kalkma gibi sorunları ortaya çıkarıyor” şeklinde konuştu.



Uyku apnesinin oluşturduğu sorunlar

Dr. Erdal Seren şöyle devam etti: “Tabii kişi sabah yorgun kalktığı içinde iş yaşantısında başarısızlıklar, dikkat dağınıklığı, motivasyon bozukluğuna sebep oluyor. Sabah gergin kalktığı için aile içinde eşiyle kavgalara yol açabiliyor. Horlamanın ayrıca bir boşanma nedeni olarak ta karşımıza çıkıyor. Evdeki kişilerde bundan rahatsız olmaktadır. Uyuyan kişi genelde horladığında horladıklarının farkında değildirler. Dolayısıyla bu da özel yaşantısında da sorunlar yaşamasına sebep olmaktadır.

Uyku apnesin de tanıda bizim için özellikle eşlerin kendi söylemi bizim için önemli. Eşinin şiddetli horladığını ve uyku da nefes durması yaşadıklarını belirtiyorlar. Hatta bununla ilgili olarak videoya alıp bize birebir gösteriyorlar bunu. Bunun yanında endoskopis muayene ile burundan başlayıp küçük dil, yumuşak damak, dil kökü, dil gırtlak muayenesi yapıyoruz. Daha sonra uyku testini gerekli gördüğümüzde hastayı yatırıp uyku testi ile horlamanın tipi, biçimi, düzeni gibi kaç kere nefesi durduğu gibi kesin olarak tanı koyuyoruz.”



Uyku apnesinde cerrahi yöntem

Seren açıklamasını şöyle tamamladı:

“Uyku apnesinde cerrahi işlemlerde; multicerrahi dediğimiz çoklu sadece burun ameliyatı olarak değerlendirmiyoruz. Apne cerrahisinde tek başına yetmiyor. Burun, burun eti, küçük dil, yumuşak damak, bademcik, dil kökü bunlar muayene edilir ve burada genelde 45 yerde sorunlar vardır. Bunlar hepsine bakılır ona göre sorun olan bütün sistemler operasyona dahil edilir. Biz bunu da tek seansta lazer ile beraber ameliyat yapıyoruz. Hasta kısa sürece hastaneden ayrılırken, iyileşme süreci de hızlanmış oluyor.”

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