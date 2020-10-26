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Bafra Ovası’nda lahana hasadı başladı Mor lahana tarlada 1 lira 20 kuruş, beyaz ise 50 kuruştan satılıyor

İHA

Bafra Ovası’nda lahana hasadı başladı Mor lahana tarlada 1 lira 20 kuruş, beyaz ise 50 kuruştan satılıyor

Samsun’un Bafra Ovası’nda mor ve beyaz lahananın hasadı başladı. Mor lahana tarlada 1 lira 20 kuruştan satılırken, beyaz lahana ise 50 kuruştan alıcı buluyor.
Kızılırmak Nehri’nin suladığı Bafra Ovası’nda kışlık sebzelerde hasat zamanı geldi. Farklı tarım ürünlerinin yetiştirildiği Bafra Ovası’nda yaklaşık 90 bin dönüm alanda kışlık sebze ekimi yapıldı. Temmuz ayında ekilen mor ve beyaz lahana hasat olgunluğuna ulaştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya giren çiftçiler, binbir emekle yetiştirdikleri ürünlerin kesimine başladı.

Tarlada 50 kuruştan, pazarda ise 2 buçuk liradan satılıyor
Bafra Ziraat Odasından alınan bilgilere göre ovada ekilen 90 bin dönüm alanın 15 bin dekar alanı mor lahana, 30 bin dekar ise beyaz lahanadan oluşuyor. Geçen seneye oranla kışlık sebze ekimin daha arttığını söyleyen Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Havaların iyi gitmesi ve çeltik sezonunun iyi olmasından dolayı geçen seneden 5 bin dekar fazla bir ekim yapıldı. Tarımda en büyük sıkıntı fiyat girdilerinin yüksek olmasıdır. Beyaz lahananın 1 TL'ye kesilerek halciye teslim edildiğini ve sofraya gelene kadar bu rakamın 4 TL'ye kadar çıktığını biliyoruz. Beyaz lahanada üretim daha fazla oldu. Tarlada 50 kuruştan, pazarda ise 2 buçuk liradan satılıyor. Tarımın çeşit ayırmadan desteklenmesi gerekiyor. Bafra Ovası’nda ekilen 90 bin dekar alan var ama kayıtlarda 10 bin dekar var. Bugün mor lahana hasadı yapılıyor, buna devletin yüzde 50 destek vermesi gerekiyor. Üretmekte sıkıntı yok. Sabahın erken saatlerinde insanlar buraya çalışmaya geliyor. Tarım çeşit ayırmadan Çiftçi Kayıt Sistemine(ÇKS) kayıt edilmesi gerekiyor. Bu ayrıca buradaki göçün önlenmesi için önemlidir” dedi.
Bafra'nın Türbe Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Şenol Dursun ise, "Ben 15 dönüm alanda lahana ekimi yaptım. Bir mor lahananın 3 TL maliyeti var. Fiyatlar ise 1 TL ile 1 lira 20 kuruş arasında. Fide, gübre, mazot pahalandı. Tarlada maliyetine göre de tüketici biraz pahalı yiyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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