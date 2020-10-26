Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi Avrupa'ya gidiyor

Samsun’un Vezirköprü İlçe Halk Eğitim Merkezi personeli AB projesi kapsamında yetişkin eğitimi üzerine eğitim görmek için İspanya’ya gidiyor.

Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün başvurusunu yaptığı Avrupa Birliği Erasmus+ programı altında yer alan KA1 ErişDahil EtEğit:Yetişkin Engelli Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar isimli Projesi kabul edildi.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) tarafından verilen hibe ile gerçekleşecek proje ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden 4 personel (Kovid 19 önlemlerine bağlı olmak şartıyla) 1217 Nisan 2021 tarihlerinde İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleşecek kursa katılacaklar.

Vezirköprü Halk Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, “Projemizce, personelimizin profesyonel ve kişisel gelişimlerini sağlayarak hedefimiz olan kendilerine yetebilen bir engelli profiline ulaşmayı amaçlıyoruz. Engelli eğitimi konusunda hem kurumumuzun hem personelimizin bilgi, beceri ve yeterliliğini artırmayı planlıyoruz. İlçemizde kayıtlı olarak yer alan engelli fertlerimize ve ailelerine ulaşarak, kurumumuzda açtığımız kursları daha verimli hale getirip onları topluma kazandırmayı; kırsalda yaşayan öğrenme güçlüğü çeken vatandaşlarımızı okur yazar hale getirmeyi; Avrupa Birliği kapsamında diğer yetişkin eğitimi veren kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler yürütmeyi; engelli hususunda deneyim, tecrübe sahibi personeller yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Proje sonucunda yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında seminerler düzenlenecek ve görsel ve işitsel çıktılar çeşitli platformlarda ve sanal ortamda paylaşılacaktır” dedi.

Mustafa Kaya, Avrupa Birliği Erasmus+ projesinin hazırlanmasında Müdür Yardımcıları Banu Seni, Ergün Bulut olmak üzere, projeyi hazırlayan Rahmi Günindi’ye teşekkür ederek gelecek yıllarda da böyle projelerin hazırlanması sözünü aldı.

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