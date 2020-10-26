Samsun'da başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 4 kişi yaralandı

Samsun'da başkasının yerine ehliyet için yapılan motorlu taşıt sınavına girmeye çalışan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektronik ortamda yapılacak olan E sınıfı ehliyet için motorlu taşıt sınavına 4 ayrı kişi yerine girmeye çalışan ve akraba olan S.Y.(32), M.Z.Y.(19), Z.Y.(20) ve H.Y.(34) sınav bina sorumlusunun tespiti sonucu yakayı ele verdi. Daha önce de yine aynı şekilde sınavlara girdikleri ortaya çıkan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.