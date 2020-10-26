Atakum Belediyesi’nden 200 çocuğa kış hediyesi Yardımseverler bağışladı, Atakum Belediyesi kırsal mahallelere ulaştırdı

Atakum Belediyesi yardımseverler tarafından bağışlanan kış hediyelerini kırsal mahallelerde bulunan çocuklara ulaştırdı.

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ve Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Sarayköy İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki öğrencilere yaklaşan kış ayları öncesi mont ve bot hediye etti. Etkinliğe katılan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Samsunlu yardımseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahibi gençlerimize ulaştırıyoruz. Bu dayanışmaya omuz vermek isteyen herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.

Atakum Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Paylaşım Merkezi, kentin kırsal mahallelerinde yaşayan 200 ihtiyaç sahibi öğrenciye yaklaşan kış ayları öncesinde mont ve bot hediye ediyor. Atakum’un 27 kırsal mahallesinde yaşayan öğrencilerin eğitim gördüğü Sarayköy İlkokulu ve Ortaokulu yönetimi ile temasa geçen Atakum Kent Konseyi Gençlik Merkezi üyeleri ve Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi yetkilileri, öğrencilerin cinsiyet, yaş, beden ve ayakkabı numarası bilgilerini aldı. Yardımseverlerin bağışları ile öğrencilerin bedenlerine uygun mont ve bot temini gerçekleştiren yetkililer, tüm giyim ürünlerini isme özel hediye paketleri haline getirdi. Ayrıca kırsal mahallede yaşayan minikler için çocuklara özel Nutuk kitabı ve renkli maskeler temin edildi.

Tüm hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Sarayköy’de gerçekleştirilen törende ilk 100 öğrenciyi hediyeleri ile buluşturdu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı yüz yüze eğitime kademeli geçiş programı kapsamında okula iki ayrı grup halinde gelen öğrencilerin ilk bölümü kışlık bot ve montlarının yanı sıra Nutuk kitabı ve maskelerini aldı. İkinci grubun hediyeleri ise 28 Ekim Çarşamba günü dağıtılacak.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, Belediye Meclis Üyeleri Sefer Çam ve Şefaattin Sağdış’ın da katıldığı törende kışlık bot ve montların bulunduğu hediye paketleri gençlere takdim edildi.

Samsunluların zor günlerde örnek bir dayanışma içinde olduklarını kaydeden Başkan Cemil Deveci, şunları söyledi:

“Gençler bizim geleceğimiz. Kırsal mahallelerde yaşayan gençlerimizi çok önemsiyoruz. Onlar eğitimlerini en iyi şekilde tamamlayacak, mahallelerini kalkındırmak için buraya geri dönecekler. Bizim kırsal kalkınma projelerimiz de onlar geri geldiğinde hayli mesafe almış olacak. Sonrasında kırsal kalkınmayı onlara emanet edeceğiz. Kış öncesi gençleri mutlu etmek istedik. Kısa süre içerisinde havalar soğuyacak, buralara iyi kar yağar. Hediyelerinizi sağlıklı günlerde kullanmanızı diliyorum. İçinde bulunduğumuz zor dönemde Samsunlu yardımseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahibi gençlerimize ulaştırmak bizi mutlu ediyor. Korona virüsü pandemisinin Türkiye’ye ulaştığı ilk günlerden bu yana eşsiz bir dayanışma köprüsü kurduk. Bu dayanışmaya omuz vermek isteyen herkesin desteğini bekliyoruz.”

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