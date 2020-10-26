OMÜ’de yeni akademik yılın ilk güvenlik koordinasyon toplantısı

20202021 akademik yılının ilk “Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı”, Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk başkanlığında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) gerçekleştirildi.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı J.Alb. İbrahim Güven, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, SAMÜ Prof. Dr. Selahattin Kaynak, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve istihbarat şube müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplantıda; kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, üniversite öğrencilerinin huzur ve güvenliğinin sağlanması, sorunsuz bir eğitimöğretim dönemi geçirmeleri, ulaşım, barınma problemlerinin tespiti ve bunların çözüm yolları gibi pek çok konu ele alınırken bu konu başlıklarıyla ilgili değerlendirmeler paylaşıldı. Yeni akademik yılın ilk toplantısı, başarılı ve verimli bir eğitimöğretim dönemi temennisiyle sona erdi.

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