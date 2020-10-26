Samsun'da DEAŞ'tan yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı

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Samsun'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantı olduğunu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinimlen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu M.A.F.,'yı İlkadım ilçesinde yakalarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgunması tamamlanan M.A.F. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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