OMÜ eğitimde revizyona girdi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal başkanlığında 'eğitimde revizyon' toplantısı gerçekleştirildi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın hayata geçirdiği eğitimde revizyon toplantısında, fakülte dekanları ve MYO müdürleri hedefledikleri üniversite profili ve eğitim modeliyle ilgili Rektör Ünal’a görüşlerini sundu.



“Mezunlarımız aranan kişi olmalı”

Dünya ve Türkiye’de üniversite mezunlarının istihdam alanlarında yaşadığı sorunlarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimiz, aldıkları eğitimle aranan kişi olmalılar. Bu noktada bizlere büyük sorumluluk düşmekte, eğitimimizi olduğundan daha da güçlendirmek için iş sahası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları (STK), meslek odaları ve benzeri gibi paydaşlarımızın istihdam alanındaki beklentilerini dikkate alarak bütüncül şekilde revize etmeliyiz” dedi.



“Akademik birimler hedeflenen başarıyı sağlayacak”

Dünyadaki birçok alanın değişim ve dönüşüm içine girdiğini belirten Rektör Ünal, eğitim ve öğretim modelinin yaşanan değişim ve dönüşüme kayıtsız kalamayacağını ifade ederek her bir akademik birimin hedeflenen başarıyı sağlayacak plan ve programları, öğretim elemanlarının görüşleriyle birlikte yapmaları gerektiğini söyledi. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, her alanda aranan bir kurum olmak adına yapılacak eğitim revizyonuyla birlikte akademik birimlerin hedeflenen başarıyı sağlayacağını da vurguladı.

OMÜ Senato Salonu’nda gerçekleşen toplantıda; tercih sıralamalarını yükseltmek, akredite bölüm sayısını arttırmak, girişimci ve yenilikçi olmak, marka değerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek, sürekliliği olan eğitim politikasına sahip olmak gibi temel kıstaslar ele alındı.

“Nasıl bir üniversite hayal ediyorsunuz?” sorusu çerçevesinde gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep ve fakülte dekanları ile meslek yüksekokulu (MYO) müdürleri katıldı.

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