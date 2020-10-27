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Samsun'da bir özel hastane, 'Hasta Hakları Günü'nü pandemi dönemi sebebiyle hastalara hijyen kiti hediye ederek kutladı.

Misafirlerinin 'Hasta Hakları Günü'nü kutlayan Liv Hospital Samsun, hastaları ziyaret ederek hijyen kiti hediye etti. Yönetim kadrosu misafirlerine "Sağlığınız bizim için değerli" mesajlı hediyeler verirken; Hasta Hakları Birimi'nden Dilek Destebaş hastaların sahip olduğu haklar konusunda kişileri bilgilendirdi.

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