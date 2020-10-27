Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk kazara kadını vurdu

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Samsun'da misafir olduğu evde tabanca ile oynayan 7 yaşındaki çocuk ev sahibi kadını kazara vurarak yaraladı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki çocuk misafir olduğu evde bulduğu tabancayla oynarken silah kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi B.Ç.(37) adlı kadının bacağına isabet etti. Özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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