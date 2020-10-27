Motosiklet kazasında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da motosiklet kazasında yaralanan yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Taştaş (79), motosikleti ile seyir ederken motorun tekerine, sokağa atılan şişenin takılması sonucu kaza yaptı. Kazada yaralanan Ali Taştaş, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taştaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.