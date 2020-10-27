Palamuda ‘elveda’, hamsiye ‘merhaba’ Karadeniz efsanesi ‘hamsi’ yüzünü göstermeye başladı

Son demlerini yaşayan palamut Karadeniz’i terk ederken, yerini Karadeniz’in incisi hamsiye bırakıyor. Dün 30 liradan satılan hamsinin kilosu bugün balık tezgahlarında 2025 TL arasında alıcı buluyor.

Palamut bu sene hem balıkçının yüzünü güldürdü hem de vatandaşın karnını doyurdu. 2 aydır bolca çıkan palamut, göç etmeye başlayınca fiyatı da yükseldi. Tanesi 25 TL’ye kadar çıkan palamudun yerini hamsi almaya başladı. Fiyatı 30 TL’den 25 TL’ye düşen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, balıkçılar ise havaların soğumasıyla birlikte hamsinin çoğalıp, fiyatının düşmesini bekliyor.



“Karadeniz’in efsanesi hamsi geliyor”

Palamudun sonuna gelindiğini ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, “2 aydır palamut satıyoruz. Yıllardır bu kadar çok palamut satamamıştık. Bu sene oldukça fazla oldu. Her şeyin bir mevsimi var. Palamut yavaş yavaş göç ediyor. Efsanenin biri gidip, biri geliyor. Karadeniz’in efsanesi hamsi geliyor. Bu sene inşallah palamut gibi hamsi de bol olur. Hamsi bol olursa hem biz kazanırız hem de vatandaşlar ucuza hamsi yerler. Hamsinin kilosu bu sıralar 2025 TL arasında satılıyor. Daha yeni yeni gelmeye başladı. Umduğumuz gibi bol olursa kilosunun 10 TL’ye kadar düşeceğini bekliyoruz. Kaptanlar denizde hamsinin olduğunu söylüyorlar. Deniz ve havalar şu an sıcak gidiyor. Havalar biraz daha soğuyunca hamsinin bollaşacağını düşünüyoruz” dedi.



“Palamut son demlerini yaşıyor”

Vatandaşların sezonun ilk hamsisine oldukça rağbet gösterdiğini belirten balık satıcısı Onurcan Köse ise, “Palamut son demlerini yaşıyor. Yarım kilo gelen palamut 15 TL, 800 gr1 kilo gelen palamudun tanesi de 25 liradan satılıyor. Palamut artık bitti ve 10 gün sonra tamamen kaybolur. Palamudun yerini hamsi almaya başladı. Dün hamsinin kilosu 30 liraydı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve hamsiyi yok sattık. Bugün biraz daha bol hamsi gelince fiyatı 2025 TL arasına düştü. Diğer balıklarda da fiyatlar gayet uygun. Mezgit kilo 10 TL, barbun kilo 15 TL, levrekçipura kilo 35 TL, somonalabalık kilo 30 TL, zargana kilo 40 TL, akbalık kilo 30 TL, istavrit kilo 20, sazankefal kilo 15 TL ve Norveç kırmızı somon kilo 40 TL’den satılıyor” diye konuştu.

Hamsinin tadının ve fiyatının güzel olduğunu belirten vatandaşlar da 1 seneye yakındır yiyemedikleri hamsiyi özlediklerini söylediler.

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