Üzerine ağaç düşen şahıs hayatını kaybetti

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Samsun'da üzerine kesilen ağaç düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Emin Düzgün, kesilen ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Ladik Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Düzgün, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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